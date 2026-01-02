Latina, furto al Palazzo di Vetro, commercianti preoccupati: “Zona da riqualificare, manca sicurezza”

Nuovo furto al Palazzo di Vetro, in viale Nervi a Latina. A farne le spese è stato un market gestito da cittadini di origine indiana, dove il colpo è stato scoperto dai proprietari nella mattinata di ieri, intorno alle 9, al momento dell’apertura dell’attività.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero agito dall’interno della galleria del complesso, sfondando prima una vetrina interna e poi quella del negozio affacciata su viale Nervi. Nessuno avrebbe visto o sentito nulla durante la notte. Un’azione rapida e silenziosa, che si inserisce in un contesto già segnato da episodi analoghi: un altro furto, infatti, era stato registrato anche nella notte di Natale ai danni di uno dei negozi dello stesso comprensorio.

Un’escalation che alimenta la preoccupazione tra commercianti e associazioni del territorio, che vivono con il timore che nuovi episodi possano ripetersi. «I negozianti fanno di tutto per mantenere un minimo di ordine e presidio, ma la situazione è difficile», racconta Patrizia Di Benedetto dell’associazione ASD Il Girasole. «Qui le forze dell’ordine si vedono raramente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ci si sente poco tutelati».

Il Palazzo di Vetro resta una realtà complessa, spesso al centro di segnalazioni e criticità. «È un peccato – sottolineano residenti e operatori – perché si tratta di una zona che avrebbe bisogno di interventi concreti di riqualificazione e di una maggiore presenza sul fronte della sicurezza».