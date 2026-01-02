Latina, controlli “ad alto impatto” dei Carabinieri: due denunciati, sequestrato un coltello

Proseguono a Latina i servizi straordinari di controllo del territorio cosiddetti “ad alto impatto”, messi in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri con il supporto della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio. Le operazioni, svolte anche in orario notturno tra il 28 dicembre e la giornata di ieri, sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacenti.

All’esito dei controlli, due persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Nel primo caso si tratta di una donna di 28 anni, residente in città, denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La giovane è stata fermata mentre si aggirava a piedi lungo una strada del comune e, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico, successivamente posto sotto sequestro.

Nel corso dello stesso servizio, i militari dell’Arma hanno fermato un uomo di circa cinquant’anni durante un controllo alla circolazione stradale. Il conducente appariva in evidente stato confusionale e, invitato a sottoporsi agli accertamenti alcolemici, si è rifiutato. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e gli è stata ritirata la patente di guida.

Nel complesso, durante le attività di controllo, sono state inoltre segnalate all’Autorità Amministrativa due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga. Complessivamente sono stati controllati 47 soggetti e 13 veicoli ed eseguite tre perquisizioni.