Gaeta saluta il nuovo anno con una grande festa

Un Capodanno all’insegna della musica, dell’energia e della partecipazione quello vissuto a Gaeta, dove Piazza della Libertà si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band. Una piazza letteralmente stracolma ha accolto l’artista e la sua formazione, regalando alla città una serata di festa che ha coinvolto residenti e visitatori.

Il pubblico, numeroso e variegato, è arrivato non solo dai comuni della provincia ma anche da diverse parti d’Italia, confermando l’attrattività di Gaeta come meta turistica anche nel periodo delle festività. Fin dalle prime note, l’energia di Paolo Belli ha conquistato la platea, che ha partecipato attivamente allo spettacolo tra canti, applausi e balli, in un clima di entusiasmo condiviso.

Artista poliedrico e trascinatore, Paolo Belli si è confermato una garanzia di qualità e divertimento, capace di coinvolgere generazioni diverse grazie alla sua simpatia e alla forza comunicativa della sua musica.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha sottolineato il valore dell’evento per la città: «Vedere Piazza della Libertà così piena e viva è motivo di orgoglio per tutta la città. Paolo Belli si è confermato un fuoriclasse, capace di unire le generazioni. Questo successo dimostra che Gaeta continua a crescere come polo di attrazione culturale e turistico, accogliendo visitatori da tutta Italia e offrendo eventi di qualità in una cornice unica».

Una serata che resterà nella memoria dei presenti e che rafforza il ruolo di Gaeta come luogo ideale per grandi eventi, capaci di coniugare musica, partecipazione e valorizzazione del territorio.