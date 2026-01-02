Prime bambine nate a Latina nel 2026, Celentano: “Un segnale meraviglioso”

LATINA – “Con grande gioia accolgo la notizia delle prime nascite del 2026 presso l’ospedale Santa Maria Goretti della nostra città. Il nuovo anno si è aperto nel segno della vita e della speranza con l’arrivo di Cecilia, venuta alla luce alle 14:13. A lei, e ai giovanissimi genitori Matthias Rossi e Angelica Cerilli di Sezze, vanno i miei auguri più affettuosi. La loro emozione e la lunga attesa che ha preceduto questo momento sono il ritratto più bello del futuro che vogliamo costruire per il nostro territorio.

Un caloroso benvenuto va anche alla seconda bambina nata nel pomeriggio, alle 16:44, figlia di una coppia di origine bengalese, e all’ultima nata che ha chiuso simbolicamente il 2025 nelle prime ore del 31 dicembre”. Lo dice la sindaca di Latina Matilde Celentano in un messaggio benaugurale.

“È un segnale meraviglioso che il 2026 sia iniziato con un fiocco rosa ‘plurale’: queste bambine rappresentano la vitalità della nostra comunità e la ricchezza di una società che cresce e si rinnova.

Rivolgo un sincero augurio di buona vita alle piccole e un ringraziamento speciale al personale sanitario del reparto di ostetricia e ginecologia del Goretti, che con professionalità e dedizione accompagna queste famiglie nel momento più importante della loro vita. Benvenute tra noi”, conclude Celentano.