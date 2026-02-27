Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina 

LATINA – Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

La seduta è stata presieduta dal Consigliere più anziano, Arnaldo Zeppieri, che ha dichiarato formalmente insediato il nuovo Consiglio camerale dopo il giuramento dei Consiglieri. Successivamente si è proceduto all’elezione del Presidente della Camera di Commercio. Al termine, il Consiglio ha confermato per acclamazione alla presidenza Giovanni Acampora, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quinquennio. Fiducia accordata e testimoniata anche dalla presenza in collegamento del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Nel suo intervento, il Presidente Acampora ha espresso «orgoglio per gli straordinari traguardi raggiunti e gratitudine per la fiducia accordata», ripercorrendo il lavoro svolto negli ultimi cinque

anni, segnati prima dalla pandemia e poi dalle profonde trasformazioni geo-economiche internazionali.

Del nuovo Consiglio Camerale formalmente insediato per il quinquennio 2026 -2031 fanno parte, oltre al Presidente Giovanni Acampora: Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale,

Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberta Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.