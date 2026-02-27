ATTUALITA'
Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina
LATINA – Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
La seduta è stata presieduta dal Consigliere più anziano, Arnaldo Zeppieri, che ha dichiarato formalmente insediato il nuovo Consiglio camerale dopo il giuramento dei Consiglieri. Successivamente si è proceduto all’elezione del Presidente della Camera di Commercio. Al termine, il Consiglio ha confermato per acclamazione alla presidenza Giovanni Acampora, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quinquennio. Fiducia accordata e testimoniata anche dalla presenza in collegamento del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.
Nel suo intervento, il Presidente Acampora ha espresso «orgoglio per gli straordinari traguardi raggiunti e gratitudine per la fiducia accordata», ripercorrendo il lavoro svolto negli ultimi cinque
anni, segnati prima dalla pandemia e poi dalle profonde trasformazioni geo-economiche internazionali.
Del nuovo Consiglio Camerale formalmente insediato per il quinquennio 2026 -2031 fanno parte, oltre al Presidente Giovanni Acampora: Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale,
Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberta Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.
Latina, approvato il progetto per il Playground di Via Don Morosini
LATINA – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Latina il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Playground in via Don Morosini. “L’intervento – chiarisce Chiarato – verrà realizzato da Sport e salute in zona R1, integrato all’interno della passeggiata Sandro Pertini, riscoprendo l’antica vocazione di un’area che un tempo fu proprio ludica e sportiva. Sarà dedicato ai giovani, ma allo stesso tempo potranno utilizzarla famiglie e cittadini. Non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Dopo anni di difficoltà, “illumineremo” gli spazi di via Don Morosini non solo con bellissime strutture colorate, sportive e di arredi urbani, ma anche con tanti giovani e meno giovani che riempiranno di vita questi luoghi”.
Soddisfatta la sindaca Celentano: “Con la pubblicazione di questo atto – afferma – compiamo un importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del playground in via Don Morosini che riqualificherà l’intera area e offrirà spazi gratuiti a tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva all’aperto. Entriamo ora nella fase operativa che porterà alla realizzazione di un’area dedicata al basket, un’area per praticare calisthenics ossia discipline sportive che utilizzano il peso del corpo come resistenza per sviluppare l’armonia e la forza del corpo e una zona per il parkour progettata per favorire l’attività fisica dinamica e la socializzazione, attraverso spazi sicuri e strutture idonee. L’obiettivo è quello di realizzare un ‘polo sportivo’ attrezzato in grado di poter gestire un’offerta continuativa e polifunzionale, rigenerando al tempo stesso il quartiere. Ringrazio, per questo risultato, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso, gli uffici e tutti gli attori protagonisti di questo processo che avrà ottime ricadute sulla comunità tutta”.
A Latina revisionate 11 sezioni elettorali: quello che bisogna sapere
LATINA – Sono state revisionate 11 sezioni elettorali del Comune di Latina. Lo comunica l’ente in vista del referendum elettorale fissato per il 22 e 23 marzo 2026. Per chi vota nelle sezioni 8 – 29 – 39 – 40 – 41 – 43 – 45 – 62 – 82 – 87 – 88 – 112, 11 su 116 è dunque necessario aggiornare i dati riportati sulla tessera elettorale attraverso un’apposita etichetta adesiva che reca l’indicazione del nuovo numero di sezione o del nuovo indirizzo della scuola dove è ubicata la sezione. Gli uffici stanno dunque inviando per posta a tutti gli elettori interessati il tagliando di aggiornamento che può anche essere ritirato nella sede comunale di via Ezio 36. “Voglio rassicurare tutti gli elettori: nessuno avrà difficoltà a votare”, assicura l’assessora Tesone.
Gli uffici di via Ezio 36 sono aperti dal lunedì al venerdì 9-12.30; martedì e giovedì anche 15-17.
“Inoltre, nei giorni del voto, presso i seggi elettorali interessati saranno comunque disponibili i nuovi tagliandi adesivi per l’aggiornamento della tessera, che verranno consegnati da personale appositamente incaricato qualora l’elettore non abbia ricevuto la spedizione a domicilio o non si sia recato prima negli uffici. Le tre modalità sono state previste proprio per garantire che ogni cittadino possa votare regolarmente. Nella maggior parte dei casi indicati – chiarisce Tesone – si tratta esclusivamente del cambio dell’indirizzo della sezione elettorale (rimanendo uguale il numero della sezione elettorale). Nei casi in cui è variato il plesso scolastico presso cui gli elettori devono recarsi a votare, inoltre, verrà affissa specifica cartellonistica all’ingresso del plesso precedente sede di voto, con l’indicazione della nuova ubicazione del seggio elettorale. Voglio rassicurare tutti gli elettori: nessuno avrà difficoltà a votare. Stiamo ricevendo i cittadini negli uffici, stiamo spedendo le etichette a domicilio e le renderemo disponibili anche direttamente ai seggi. Abbiamo previsto più canali proprio per garantire massima trasparenza, piena regolarità delle operazioni e il diritto di voto di ciascuno”.
Gr Latina – 27 febbraio ore 17
LATINA – Qui puoi ascoltare il podcast di GR Latina in onda su Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna
