Asilo nido senza autorizzazione scoperto in provincia, scattano multa e chiusura

La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per una lite domestica, durante la quale l’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito fisicamente un proprio congiunto, colpendolo al volto. Dai controlli e dalle testimonianze raccolte è emerso un contesto familiare già caratterizzato da comportamenti vessatori e minacce nei confronti dei genitori e del fratello. In passato il soggetto si era presentato più volte in casa con atteggiamenti aggressivi, rivolgendosi ai familiari con frasi intimidatorie. Gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la calma, identificato le persone presenti e richiesto l’intervento del personale sanitario. L’uomo, non collaborativo e ancora agitato, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Alla luce della flagranza, gli agenti hanno proceduto all’arresto. La Procura di Latina ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.