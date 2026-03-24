OGGI IN PRIMA PAGINA
Asilo nido senza autorizzazione scoperto in provincia, scattano multa e chiusura
Scoperto in provincia di Latina un asilo nido senza le autorizzazioni. Scatta la chiusura e una multa di 5.000 euro. La struttura, era formalmente autorizzata come ludoteca e baby parking ma in realtà operava come asilo nido. Ospitava di fatto 21 bambini, alcuni di età inferiore ai 13 mesi, con attività continuative di accudimento. I militari hanno riscontrato lettini per il riposo diurno, spazi individuali per effetti personali e un servizio mensa interno, evidenze inequivocabili di una gestione tipica di un asilo nido. Allertati i Servizi Sociali ed SUAP del Comune, che ne hanno disposto la sospensione immediata della struttura e sanzionato il responsabile.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Ad Aprilia, incendiato l’ingresso di un’attività commerciale, indagini in corso
APRILIA – I Carabinieri indagano sull’incendio ai danni di un’attività commerciale avvenuto sabato notte ad Aprilia. A denunciare il fatto il titolare del negozio, un 26enne del posto. Nel corso dei primi accertamenti i Carabinieri dell’Arma hanno appreso che, quella notte, il titolare era stato avvisato di quanto si stesse verificando alla propria attività e che le fiamme, prontamente spente, avevano provocato l’annerimento della saracinesca. È stato quindi eseguito un sopralluogo al fine di reperire cose o tracce utili a circostanziare l’evento, nonché per la identificazione degli autori. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Reperto Territoriale di Aprilia
CRONACA
Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne a Cori
CORI – Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne di Cori, già destinatario di ammonimento del Questore di Latina dall’Ottobre 2025, per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti compiuti dal mese di gennaio. L’uomo continuava a perseguitare la donna, si era recato anche sul suo posto di lavoro, danneggiando le telecamere li installate, per poi addirittura asportarle, come denunciato dal proprietario dell’esercizio commerciale dove lavorava la donna. Non contento l’uomo aveva poi violato la proprietà per vedere se con la donna ci fosse qualcun’ altro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.
CRONACA
Latina, arrestato uomo per maltrattamenti in famiglia
La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per una lite domestica, durante la quale l’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito fisicamente un proprio congiunto, colpendolo al volto. Dai controlli e dalle testimonianze raccolte è emerso un contesto familiare già caratterizzato da comportamenti vessatori e minacce nei confronti dei genitori e del fratello. In passato il soggetto si era presentato più volte in casa con atteggiamenti aggressivi, rivolgendosi ai familiari con frasi intimidatorie. Gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la calma, identificato le persone presenti e richiesto l’intervento del personale sanitario. L’uomo, non collaborativo e ancora agitato, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Alla luce della flagranza, gli agenti hanno proceduto all’arresto. La Procura di Latina ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
Più Letti
-
NOTIZIARI17 ore fa
Gr Latina – 23 marzo 2026 ore 18
-
NOTIZIARI4 ore fa
Gr Latina – 24 marzo 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
Gr Latina – 22 marzo 2026 ore 8
-
NOTIZIARI3 giorni fa
Gr Latina – 21 marzo 2026 ore 8
-
TITOLI4 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 marzo 2026
-
NOTIZIARI4 giorni fa
Gr Latina – 20 marzo 2026 ore 12
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 marzo 2026
-
NOTIZIARI4 giorni fa
Gr Latina – 20 marzo 2026 ore 7