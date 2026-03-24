CRONACA
Latina, arrestato uomo per maltrattamenti in famiglia
La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per una lite domestica, durante la quale l’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito fisicamente un proprio congiunto, colpendolo al volto. Dai controlli e dalle testimonianze raccolte è emerso un contesto familiare già caratterizzato da comportamenti vessatori e minacce nei confronti dei genitori e del fratello. In passato il soggetto si era presentato più volte in casa con atteggiamenti aggressivi, rivolgendosi ai familiari con frasi intimidatorie. Gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la calma, identificato le persone presenti e richiesto l’intervento del personale sanitario. L’uomo, non collaborativo e ancora agitato, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Alla luce della flagranza, gli agenti hanno proceduto all’arresto. La Procura di Latina ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
CRONACA
Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne a Cori
CORI – Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne di Cori, già destinatario di ammonimento del Questore di Latina dall’Ottobre 2025, per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti compiuti dal mese di gennaio. L’uomo continuava a perseguitare la donna, si era recato anche sul suo posto di lavoro, danneggiando le telecamere li installate, per poi addirittura asportarle, come denunciato dal proprietario dell’esercizio commerciale dove lavorava la donna. Non contento l’uomo aveva poi violato la proprietà per vedere se con la donna ci fosse qualcun’ altro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.
CRONACA
Tenta di suicidarsi da una palazzina in via Aspromonte, intervento dei Vigili del Fuoco
FLASH – Intervento dei soccorritori a Latina, in via Aspromonte. Secondo le primissime informazioni, è stato segnalato un tentativo di suicidio da parte di un uomo da una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118 ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla dinamica. L’intervento è ancora in corso, la situazione è in aggiornamento.
CRONACA
Anzio, incendio in Corso Italia: due feriti e 37 persone assistite. Interdette due palazzine
Sono 37 le persone attualmente assistite dal Comune dopo l’incendio divampato domenica in Corso Italia ad Anzio, provocato da un’esplosione avvenuta all’interno di due appartamenti non abitati al secondo piano di una palazzina di cinque livelli. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, si sono propagate anche ai piani superiori, rendendo necessaria l’evacuazione di 32 residenti. Due persone sono rimaste gravemente ferite e affidate alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e la polizia di Stato per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
A seguito dell’emergenza, il Comune ha attivato il sistema di assistenza: i nuclei familiari con persone fragili, tra cui anziani e minori, sono stati sistemati in strutture alberghiere tra Anzio e Latina, mentre altri sfollati hanno trovato accoglienza presso il palazzetto dello sport. Nelle ultime ore si è aggiunta anche una famiglia composta da due adulti e tre minori, inizialmente ospitata da parenti.
Ieri pomeriggio si è svolta una riunione operativa per fare il punto sulla situazione. Il vicesindaco Pietro Di Dionisio ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone l’interdizione all’accesso delle palazzine ai civici 42 A e 44 B di Corso Italia, in attesa delle verifiche strutturali sugli edifici interessati. L’assessore ai servizi sociali Rita Pollastrini ha evidenziato l’attivazione immediata del pronto intervento sociale per garantire assistenza agli sfollati, mentre l’assessore al patrimonio Antonino Buscemi ha sottolineato come, pur trattandosi di immobili privati, l’amministrazione sia intervenuta per assicurare vitto e alloggio alle persone coinvolte.
La situazione resta in evoluzione e un nuovo aggiornamento è atteso nelle prossime ore, mentre proseguono le verifiche tecniche sugli stabili interessati dall’esplosione e dall’incendio.
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