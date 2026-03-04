SPORT
Basket B, Benacquista Latina in campo contro Piombino al Palasport di Cisterna
LATINA – Archiviata la preziosa vittoria conquistata a Ferrara, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna oggi in campo e lo fa in casa la seconda di tre partite ravvicinate. Mercoledì 4 marzo alle ore 20:30, al Palasport di Cisterna, i nerazzurri riceveranno la Solbat Golfo Piombino nella gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.
La sfida dell’andata, disputata lo scorso 21 dicembre alla Palatenda e vinta da Latina 85-90 e Piombino, attualmente undicesima a quota 24 punti (in coabitazione con Basket Jesi), reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare.
Sul fronte nerazzurro, il morale è alto grazie alle sette vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra di restare saldamente in quarta posizione a quota 42 punti, a sole due lunghezze da Virtus Roma e Juvecaserta e a quattro dalla vetta occupata da Livorno, con la Luiss Roma Basket immediatamente alle spalle.
“Una classifica corta e ancora tutta da definire, anche alla luce delle gare da recuperare, che rende ogni partita determinante – si legge in una nota del club -. In un calendario così fitto, lo staff tecnico ha poco tempo per lavorare in palestra e inserire al meglio i nuovi arrivati Giombini e Taddeo, ma la disponibilità del gruppo e la leadership di capitan Pastore rappresentano basi solide per proseguire nel percorso di crescita. Serviranno concentrazione, energia e il sostegno del pubblico per affrontare una squadra in salute e continuare a costruire, passo dopo passo, una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni”.
IN EVIDENZA
Benacquista Latina Basket, settima meraviglia nerazzurra: colpo esterno a Ferrara
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket espugna il parquet dell’Adamant Ferrara Basket con il punteggio di 78-84, conquista la settima vittoria consecutiva e sale a quota 42 punti, restando pienamente agganciata al treno di testa del girone. Un successo pesante, arrivato al termine di una gara intensa e tutt’altro che semplice, che conferma la crescita e la solidità del gruppo nerazzurro.
Dopo un avvio complicato – con Ferrara partita forte, come prevedibile dopo quattro sconfitte consecutive – Latina ha saputo mantenere alto il ritmo, senza snaturarsi. Proprio l’intensità e la capacità di alzare i giri del motore alla distanza si sono rivelate ancora una volta l’arma decisiva: una reazione lucida, costruita possesso dopo possesso, che ha permesso ai pontini di ribaltare l’inerzia nella ripresa e chiudere con autorità.
Positivo anche l’impatto dei nuovi arrivati, inseriti in corsa in una settimana non semplice dopo gli infortuni di Gallo e Simonetti. Pur con pochissimi allenamenti nelle gambe insieme al gruppo, Giombini e Taddeo hanno dato segnali incoraggianti, integrandosi con disponibilità in un sistema che richiede ritmo, condivisione e responsabilità collettiva.
Coach Gramenzi, in sala stampa, ha sottolineato come la squadra abbia interpretato correttamente una partita che si aspettava dura, ribadendo che il ritmo alto è l’identità di Latina e la chiave con cui sono state decise molte gare nel finale. Un plauso anche alla società, capace di intervenire tempestivamente sul mercato per sopperire alle assenze e permettere al gruppo di continuare a lavorare con ambizione e umiltà.
Con lo stesso numero di sconfitte delle prime della classe e a soli due punti dalla vetta (in attesa che tutte osservino il turno di riposo), la classifica sorride, ma lo sguardo resta fisso sul lavoro quotidiano. Anche perché il calendario non concede pause: mercoledì 4 marzo e domenica 8 marzo sono in programma altre due sfide ravvicinate. Serviranno energie, concentrazione e continuità per provare a restare lì, in alto, fino in fondo.
SPORT
Vittoria piena per Cisterna Volley nella prima partita del Torneo di Dubai
Vittoria piena per il Cisterna Volley (nome nel torneo Min Investment) nella gara d’esordio del NAS Sports Tournament: battuto in tre set il Tiger Zabeel. Buona prestazione per il gruppo pontino, Morato anche in considerazione delle fatiche della Superlega e delle poche ore a disposizione per recuperare, ha lasciato a riposo più di qualche giocatore.
Archiviata l’ultima gara di Regular Season giocata a Trento e chiusa la stagione al decimo posto della classifica (ad aprile inizieranno i playoff 5° posto), la squadra pontina è volata negli Emirati Arabi dove a Dubai ha esordito nella prima del torneo in programma fino al 7 marzo presso il Nad Al Sheba Sports Complex, nell’ambito di una kermesse che comprende anche altri sport, dal padel al ciclismo passando per la scherma, il basket e altre discipline ancora. Al Volleyball Tournament partecipano 8 squadre, divise in due gironi da quattro: le prime due di entrambi i gironi accederanno alle semifinali, per giocarsi il titolo.
Il Cisterna Volley (Min Investment) inserito nel gruppo B, giocherà di nuovo domenica 1° marzo (ore 18 italiane) contro lo Zabeel e martedì 3 marzo (sempre ore 18 in Italia) contro l’Altadawi, così è stato chiamato Cuneo (altra formazione di SuperLega invitata al Torneo arabo). Il 5 marzo si giocheranno le due semifinali, il 6 marzo la finale per il terzo posto, il 7 marzo la finale per la conquista del trofeo.
IN EVIDENZA
Basket, Benacquista Latina in campo a Ferrara per la 29° di serie B
LATINA – Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20:30, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà di scena alla Giuseppe Bondi Arena per affrontare l’Adamant Ferrara nella gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. A rinforzare il gruppo sono arrivati intanto l’ala Yannik Giombini e il playmaker Vincenzo Taddeo (viste le assenze di Antonio Gallo e Ilario Simonetti).
Latina occupa attualmente il quarto posto in solitaria con 40 punti, a quattro lunghezze dal terzetto di testa composto da Virtus Roma, Pielle Livorno e JuveCaserta, tutte a quota 44. A differenza delle squadre che la precedono, la Benacquista ha già osservato il turno di riposo e deve ancora recuperare la sfida interna con Chiusi (in programma il 25 marzo). Alle spalle dei nerazzurri, staccata di quattro punti, c’è la Luiss Roma, a conferma di una classifica corta e di un equilibrio che rende ogni partita determinante. Ferrara, attualmente quattordicesima ha 18 punti avrà in panchina il neo arrivato coach Giancarlo Sacco, a Latina nella stagione 2023/24.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA6 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA7 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'7 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
TITOLI3 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 Marzo 2026
-
CRONACA7 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA6 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA6 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini