Benacquista Latina Basket, settima meraviglia nerazzurra: colpo esterno a Ferrara
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket espugna il parquet dell’Adamant Ferrara Basket con il punteggio di 78-84, conquista la settima vittoria consecutiva e sale a quota 42 punti, restando pienamente agganciata al treno di testa del girone. Un successo pesante, arrivato al termine di una gara intensa e tutt’altro che semplice, che conferma la crescita e la solidità del gruppo nerazzurro.
Dopo un avvio complicato – con Ferrara partita forte, come prevedibile dopo quattro sconfitte consecutive – Latina ha saputo mantenere alto il ritmo, senza snaturarsi. Proprio l’intensità e la capacità di alzare i giri del motore alla distanza si sono rivelate ancora una volta l’arma decisiva: una reazione lucida, costruita possesso dopo possesso, che ha permesso ai pontini di ribaltare l’inerzia nella ripresa e chiudere con autorità.
Positivo anche l’impatto dei nuovi arrivati, inseriti in corsa in una settimana non semplice dopo gli infortuni di Gallo e Simonetti. Pur con pochissimi allenamenti nelle gambe insieme al gruppo, Giombini e Taddeo hanno dato segnali incoraggianti, integrandosi con disponibilità in un sistema che richiede ritmo, condivisione e responsabilità collettiva.
Coach Gramenzi, in sala stampa, ha sottolineato come la squadra abbia interpretato correttamente una partita che si aspettava dura, ribadendo che il ritmo alto è l’identità di Latina e la chiave con cui sono state decise molte gare nel finale. Un plauso anche alla società, capace di intervenire tempestivamente sul mercato per sopperire alle assenze e permettere al gruppo di continuare a lavorare con ambizione e umiltà.
Con lo stesso numero di sconfitte delle prime della classe e a soli due punti dalla vetta (in attesa che tutte osservino il turno di riposo), la classifica sorride, ma lo sguardo resta fisso sul lavoro quotidiano. Anche perché il calendario non concede pause: mercoledì 4 marzo e domenica 8 marzo sono in programma altre due sfide ravvicinate. Serviranno energie, concentrazione e continuità per provare a restare lì, in alto, fino in fondo.
Basket, Benacquista Latina in campo a Ferrara per la 29° di serie B
LATINA – Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20:30, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà di scena alla Giuseppe Bondi Arena per affrontare l’Adamant Ferrara nella gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. A rinforzare il gruppo sono arrivati intanto l’ala Yannik Giombini e il playmaker Vincenzo Taddeo (viste le assenze di Antonio Gallo e Ilario Simonetti).
Latina occupa attualmente il quarto posto in solitaria con 40 punti, a quattro lunghezze dal terzetto di testa composto da Virtus Roma, Pielle Livorno e JuveCaserta, tutte a quota 44. A differenza delle squadre che la precedono, la Benacquista ha già osservato il turno di riposo e deve ancora recuperare la sfida interna con Chiusi (in programma il 25 marzo). Alle spalle dei nerazzurri, staccata di quattro punti, c’è la Luiss Roma, a conferma di una classifica corta e di un equilibrio che rende ogni partita determinante. Ferrara, attualmente quattordicesima ha 18 punti avrà in panchina il neo arrivato coach Giancarlo Sacco, a Latina nella stagione 2023/24.
Silvia Camporesi nella giuria del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina
LATINA – È Silvia Camporesi, tra le voci più autorevoli della fotografia contemporanea italiana, il primo nome annunciato della giuria della quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater ETS, Comune di Latina e Fondazione Roma, in programma dal 7 al 31 maggio 2026 al Museo Cambellotti di Latina.
Artista di profilo internazionale, Camporesi è stata scelta dal Centro per la Fotografia di Roma per inaugurare la propria attività espositiva, accanto a quella di Irving Penn, maestro assoluto della fotografia del Novecento: un riconoscimento che ne conferma il ruolo di riferimento nel panorama artistico contemporaneo.
Nata nel 1973 e laureata in Filosofia, Silvia Camporesi dedica da anni la propria r
icerca al paesaggio italiano come spazio segnato dalla storia e dall’intervento umano. Le sue immagini, prive di figure umane, restituiscono luoghi sospesi e rarefatti, dal forte valore simbolico e documentale, in equilibrio tra realtà e visione.
Dal 2004 ha esposto in numerose sedi museali e istituzioni in Italia e all’estero. Tra le principali: Italian Camera (Venezia, 2005), Con gli occhi, con la testa, col cuore (MART, Rovereto, 2012), Italia Inside Out (Milano, 2015), Extraordinary Visions (MAXXI, Roma, 2016; Kolkata Centre, Calcutta, 2019), The Quest for Happiness (Serlachius Museum, Finlandia, 2019-2020), Italia in-attesa. Dodici racconti fotografici (Roma, 2021), Fuori tutto (MAXXI, Roma, 2023).
Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Celeste per la Fotografia (2007), il Premio Francesco Fabbri (2013), il Premio Rotary Artefiera (2015), il Premio BNL (2016), il Premio Cantica21 (2021), Soroptimist – Donne al lavoro (2021), La Nuova Scelta Italiana (2022), Strategia Fotografia (2023 e 2025), il PAC e il Premio Terna (2024). Ha realizzato committenze pubbliche per DGCC, MAXXI e Direzione Generale Musei.
Il suo ultimo libro è il saggio Una foto è una foto è una foto (Einaudi, 2025). Le sue opere sono presenti nelle collezioni pubbliche di MAXXI, GNAM, MART e Collezione Farnesina.
Le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina resteranno aperte fino al 27 marzo 2026. Fotografi di tutto il mondo e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Latina sono invitati a partecipare confrontandosi con il tema “Opposti”.
Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Concorso.
Fondi, la vita di Giulia Gonzaga in scena a Palazzo Caetani
Fondi si prepara a rivivere una delle pagine più affascinanti e significative della propria storia rinascimentale. Con l’apertura ufficiale delle celebrazioni per i 500 anni dal matrimonio tra Vespasiano Colonna e Giulia Gonzaga (1526–2026), la città diventa protagonista di un intenso percorso culturale che intreccia memoria storica, teatro ed emozioni, restituendo centralità a una figura femminile di straordinario spessore umano e culturale.
Ad inaugurare l’anno celebrativo sarà lo spettacolo teatrale in due atti “Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, tra amori, intrighi e rivalità”, scritto e diretto da Stefania Maria Giulia Di Benedetto, presentato dall’Associazione Drappo dell’Assunta in collaborazione con Pro Loco Fondi APS. Un’opera intensa e coinvolgente che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento italiano, tra passioni, potere, scelte coraggiose e grandi rivalità politiche e familiari, attraverso la figura di Giulia Gonzaga, una delle donne più affascinanti, colte ed enigmatiche della storia italiana, profondamente legata alla città di Fondi e al suo Palazzo.
Lo spettacolo andrà in scena venerdì 23 e venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:00, nella Sala Grande di Palazzo Caetani a Fondi, luogo simbolo della vita e della memoria della contessa, che proprio tra queste mura visse alcuni dei momenti più significativi della sua esistenza. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, a testimonianza del valore culturale e identitario dell’iniziativa.
La rappresentazione si inserisce in un percorso culturale già avviato con grande successo negli anni precedenti. La commedia ha infatti debuttato nel 2023, in occasione dei 510 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica. Dopo le prime repliche a Fondi, lo spettacolo è stato portato in scena anche nello storico Teatro Olimpico all’Antica di Sabbioneta, luogo di grande prestigio culturale, città legata a Fondi da un solido vincolo storico e simbolico fondato proprio sulle famiglie Gonzaga e Colonna.
Dal progetto teatrale è nato anche il volume “Giulia Gonzaga, la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità”, primo testo teatrale in assoluto dedicato alla contessa vissuta a Fondi. Pubblicato nel 2023 e presentato ufficialmente a Palazzo Caetani, il libro è frutto di un’accurata e approfondita ricerca storica ed è arricchito da apparati biografici, documentazione iconografica e QR code multimediali che consentono di approfondire ulteriormente il contesto storico e narrativo. Un’opera che rappresenta un importante contributo alla valorizzazione della storia cittadina e della figura di Giulia Gonzaga. In occasione delle serate teatrali di gennaio 2026, il volume sarà disponibile per l’acquisto.
Straordinaria la risposta del pubblico: per entrambe le serate i posti risultano già tutti esauriti, a conferma del forte interesse e del profondo legame tra la città e la sua storia.
