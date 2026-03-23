CRONACA
Fondi, accoltellamento tra minorenni: istituzioni al lavoro, «non solo sicurezza ma disagio giovanile»
Si sono concluse questa mattina le interlocuzioni istituzionali per fare chiarezza sul grave episodio di violenza avvenuto sabato sera nel centro di Fondi, dove un minorenne è stato accoltellato al termine di una lite tra giovanissimi. Un confronto serrato che ha coinvolto forze dell’ordine, famiglie, scuole, assistenti sociali e le Garanti dell’infanzia, tra cui Monica Sansoni ed Erica Stravato, per ricostruire una vicenda complessa che ha profondamente scosso la comunità.
Il sindaco Beniamino Maschietto parla di un fatto «di inaudita gravità», ma invita a non fermarsi al tema della sicurezza: «Qui parliamo di disagio minorile, che va affrontato con attenzione e responsabilità». L’aggressore, un ragazzo di 14 anni, è stato fermato e trasferito in una struttura minorile della Capitale, mentre la vittima, 16 anni, è ricoverata all’ospedale Ospedale Fiorini e non è in pericolo di vita. Determinante l’intervento immediato delle forze dell’ordine: un agente è riuscito a disarmare il giovane, mentre i carabinieri, già presenti in zona, hanno assicurato rapidamente il responsabile alla giustizia.
Dura la posizione della Garante regionale Monica Sansoni: «Non bastano più le riflessioni, servono azioni concrete». Secondo Sansoni, episodi di questo tipo sono il risultato di dinamiche sociali e relazionali che devono essere intercettate prima che degenerino.
Tra gli aspetti più preoccupanti, evidenziati anche dal sindaco, la diffusione sui social dell’accaduto, con una rivendicazione quasi immediata da parte dell’aggressore, segno di una percezione distorta della gravità dei fatti.
Per rafforzare la prevenzione, è già stato fissato un primo incontro operativo: il 26 marzo si terrà una riunione con tutti i dirigenti scolastici della città, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso tra istituzioni e scuola, puntando su ascolto, educazione e prevenzione.
CRONACA
Ubriaco alla guida e senza patente, danneggia tre auto: denunciato 34enne di Sezze
SEZZE – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno denunciato ieri notte un uomo di 34 anni di Sezze già noto alle forze di polizia, per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. I carabinieri sono intervenuti in via Cavour dopo un incidente stradale nel quale l’uomo era rimasto coinvolto. Alla guida della sua auto aveva perso il controllo urtando tre auto parcheggiate sul tratto. Sottoposto ad alcoltest aveva un tasso superiore al limite consentito e inoltre guidava senza patente, perché mai conseguita, e senza copertura assicurativa obbligatoria.
Oltre alla denuncia è stato sanzionato per guida senza patente e l’autovettura sequestrata.
CRONACA
Formia, cercano di rivendere un camper che non avevano mai pagato, ma trovano la Polizia
LATINA – Due giovani di 22 e 32 anni sono stati denunciati dalla Polizia per truffa aggravata in concorso e tentata truffa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia avevano comprato da un venditore, per una somma elevata, e mai pagato, un camper che hanno cercato subito di rivendere. Avevano quindi pubblicato un annuncio on line trovando subito compratori interessati. Agli acquirenti avevano fornito anche una targa prova e documenti apparentemente regolari, ricevendo una caparra di 300 euro in vista del perfezionamento della compravendita che sarebbe avvenuta dopo pochi giorni nel porto di Formia. Ad attenderli il giorno concordato però hanno trovato la polizia, che aveva anche informato l’acquirente della truffa. Entrambi i denunciati erano noti per precedenti specifici. Il camper è stato posto sotto sequestro.
CRONACA
Fondi, 14enne accoltella un sedicenne in piazza De Gasperi. Fermato con l’accusa di tentato omicidio, vittima fuori pericolo
FONDI – Violenza a Fondi dove un ragazzo di appena 14 anni di Terracina ha accoltellato all’addome un 16 enne. E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22, vicino piazza De Gasperi davanti a diversi passanti e a un poliziotto fuori servizio che ha sventato conseguenze peggiori disarmando l’aggressore. Sul posto i carabinieri hanno poi identificato il ragazzo e sequestrato l’arma, un coltello con una lama da 25 centimetri. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma è stato poi trasferito in un centro di prima accoglienza con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, soccorsa e medicata, è ricoverata all’ospedale Fiorini di Terracina dove è stata giudicata fuori pericolo.
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