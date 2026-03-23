Fondi, accoltellamento tra minorenni: istituzioni al lavoro, «non solo sicurezza ma disagio giovanile»

Si sono concluse questa mattina le interlocuzioni istituzionali per fare chiarezza sul grave episodio di violenza avvenuto sabato sera nel centro di Fondi, dove un minorenne è stato accoltellato al termine di una lite tra giovanissimi. Un confronto serrato che ha coinvolto forze dell’ordine, famiglie, scuole, assistenti sociali e le Garanti dell’infanzia, tra cui Monica Sansoni ed Erica Stravato, per ricostruire una vicenda complessa che ha profondamente scosso la comunità.

Il sindaco Beniamino Maschietto parla di un fatto «di inaudita gravità», ma invita a non fermarsi al tema della sicurezza: «Qui parliamo di disagio minorile, che va affrontato con attenzione e responsabilità». L’aggressore, un ragazzo di 14 anni, è stato fermato e trasferito in una struttura minorile della Capitale, mentre la vittima, 16 anni, è ricoverata all’ospedale Ospedale Fiorini e non è in pericolo di vita. Determinante l’intervento immediato delle forze dell’ordine: un agente è riuscito a disarmare il giovane, mentre i carabinieri, già presenti in zona, hanno assicurato rapidamente il responsabile alla giustizia.

Dura la posizione della Garante regionale Monica Sansoni: «Non bastano più le riflessioni, servono azioni concrete». Secondo Sansoni, episodi di questo tipo sono il risultato di dinamiche sociali e relazionali che devono essere intercettate prima che degenerino.

Tra gli aspetti più preoccupanti, evidenziati anche dal sindaco, la diffusione sui social dell’accaduto, con una rivendicazione quasi immediata da parte dell’aggressore, segno di una percezione distorta della gravità dei fatti.

Per rafforzare la prevenzione, è già stato fissato un primo incontro operativo: il 26 marzo si terrà una riunione con tutti i dirigenti scolastici della città, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso tra istituzioni e scuola, puntando su ascolto, educazione e prevenzione.