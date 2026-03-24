Anzio, incendio in Corso Italia: due feriti e 37 persone assistite. Interdette due palazzine

Sono 37 le persone attualmente assistite dal Comune dopo l’incendio divampato domenica in Corso Italia ad Anzio, provocato da un’esplosione avvenuta all’interno di due appartamenti non abitati al secondo piano di una palazzina di cinque livelli. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, si sono propagate anche ai piani superiori, rendendo necessaria l’evacuazione di 32 residenti. Due persone sono rimaste gravemente ferite e affidate alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e la polizia di Stato per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

A seguito dell’emergenza, il Comune ha attivato il sistema di assistenza: i nuclei familiari con persone fragili, tra cui anziani e minori, sono stati sistemati in strutture alberghiere tra Anzio e Latina, mentre altri sfollati hanno trovato accoglienza presso il palazzetto dello sport. Nelle ultime ore si è aggiunta anche una famiglia composta da due adulti e tre minori, inizialmente ospitata da parenti.

Ieri pomeriggio si è svolta una riunione operativa per fare il punto sulla situazione. Il vicesindaco Pietro Di Dionisio ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone l’interdizione all’accesso delle palazzine ai civici 42 A e 44 B di Corso Italia, in attesa delle verifiche strutturali sugli edifici interessati. L’assessore ai servizi sociali Rita Pollastrini ha evidenziato l’attivazione immediata del pronto intervento sociale per garantire assistenza agli sfollati, mentre l’assessore al patrimonio Antonino Buscemi ha sottolineato come, pur trattandosi di immobili privati, l’amministrazione sia intervenuta per assicurare vitto e alloggio alle persone coinvolte.

La situazione resta in evoluzione e un nuovo aggiornamento è atteso nelle prossime ore, mentre proseguono le verifiche tecniche sugli stabili interessati dall’esplosione e dall’incendio.