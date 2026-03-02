ATTUALITA'
Il corto “Elda” di Massimo Ferrari finalista a Film Impresa: è la storia della Dublo di Latina Scalo
(nella foto in homepage la vera Elda Degli Stefani e l’attrice Lorenza Indovina. Nella gallery, Massimo Ferrari, Gaia Capurso, le operaie che hanno partecipato al film, i tre bambini Francesco Ferrari – Soraya Sanfelici – Lorenzo Rapaccini e Elda da ragazza, interpretata da Aurora Rapaccini)
LATINA – E’ finalista al Premio Film Impresa il cortometraggio scritto e diretto dal regista di Latina Massimo Ferrari, “Elda” (prodotto da Maga Production di Gaia Capurso), che racconta in nove minuti la storia di una donna, Elda Degli Stefani, interpretata da Lorenza Indovina, che ha vissuto buona parte della sua vita lavorando nella Manifattura tessile Dublo di Latina Scalo. In finale è andata anche la colonna sonora scritta dal musicista pontino Francesco Ruggiero.
Il corto, che sarà proiettato il 2 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma, nella IV edizione del progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, sarà giudicato da una giuria presieduta da Sergio Castellitto nella sezione Migliore inedito, mentre le musiche saranno sottoposte al giudizio di un gruppo di esperti capitanati da Caterina Caselli.
RACCONTARE I VALORI AZIENDALI – “Il 2 marzo sapremo com’è andata, però siamo molto contenti, perché è un progetto importante che abbiamo realizzato dopo che Massimo Marini della Dublo ci ha coinvolto, spiegandoci di volere un tipo comunicazione diverso dallo spot, trovando una chiave di narrazione diversa. Quindi abbiamo pensato che potesse essere bello usare un linguaggio cinematografico che raccontasse i valori più che il prodotto aziendale – spiega il regista – . E l’idea è piaciuta a Marini”.
Minturno chiede l’istituzione ufficiale del Cammino degli Aurunci
MINTURNO – Il Comune di Minturno vuole ottenere il riconoscimento regionale del “Cammino degli Aurunci”, 115 chilometri attraverso i territori di Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Itri e Gaeta, che attraversano il Parco Riviera di Ulisse e il Parco dei Monti Aurunci.
Con questo scopo, l’ente guidato dal sindaco Gerardo Stefanelli ha coordinato un incontro comprensoriale per avviare l’iter e inserire il tracciato nella Rete dei Cammini della Regione. “Al centro del confronto la volontà condivisa di trasformare un itinerario già collaudato in un volano strategico per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio”, si legge in una nota del Comune di Minturno. L’Assessore al Turismo, Pensiero ha sottolineato: “Il riconoscimento del Cammino degli Aurunci, da parte della Regione Lazio, rappresenterebbe il passaggio fondamentale per accedere alle risorse previste dalla legge regionale 2/2017, necessarie per potenziare le infrastrutture e migliorare i servizi lungo il tracciato. La collaborazione tra le Amministrazioni e gli Enti Parco è l’elemento chiave per consolidare un sistema di accoglienza diffusa che valorizzi l’identità dei borghi, assicurando al turismo lento e naturalistico un’esperienza integrata e di alta qualità. La riunione è una risposta che dimostra l’attitudine a fare rete e conferma le opportunità intorno a un progetto che unisce costa ed entroterra in un’offerta integrata”.
All’incontro che si è tenuto il 27 febbraio, che consolida l’intesa tra le Amministrazioni e gli Enti Parco attraversati dal percorso, hanno preso parte, tra gli altri: Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta; Giovanni Valerio, Vicesindaco di Formia; Marco Vento, Sindaco di Spigno Saturnia; Maria Cardogna, Assessore al Turismo e ai Cammini religiosi; Vincenzo Fedele e Giorgio De Marchis, Presidente e Direttore del Parco dei Monti Aurunci; Fabiola La Rocca, in rappresentanza del Parco Riviera di Ulisse. Al termine della riunione è stata acquisita la piena volontà di tutti i rappresentanti istituzionali a sottoscrivere, in tempi brevi, un Protocollo d’intesa propedeutico all’istanza di riconoscimento presso la Regione Lazio.
Il Cammino degli Aurunci è nato nel 2020 grazie all’intuizione dell’ASD Maremoto di Formia presieduta da Maria Letizia Grella, che ha parlato di circa 3.500 presenze complessive e un incremento annuo del 120%, per un itinerario che attira escursionisti da tutta Italia. Alberto Renzi, consulente in Sviluppo locale, ha illustrato le prospettive di crescita legate al brand del turismo esperienziale.
Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina
LATINA – Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
La seduta è stata presieduta dal Consigliere più anziano, Arnaldo Zeppieri, che ha dichiarato formalmente insediato il nuovo Consiglio camerale dopo il giuramento dei Consiglieri. Successivamente si è proceduto all’elezione del Presidente della Camera di Commercio. Al termine, il Consiglio ha confermato per acclamazione alla presidenza Giovanni Acampora, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quinquennio. Fiducia accordata e testimoniata anche dalla presenza in collegamento del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.
Nel suo intervento, il Presidente Acampora ha espresso «orgoglio per gli straordinari traguardi raggiunti e gratitudine per la fiducia accordata», ripercorrendo il lavoro svolto negli ultimi cinque
anni, segnati prima dalla pandemia e poi dalle profonde trasformazioni geo-economiche internazionali.
Del nuovo Consiglio Camerale formalmente insediato per il quinquennio 2026 -2031 fanno parte, oltre al Presidente Giovanni Acampora: Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale,
Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberta Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.
Latina, approvato il progetto per il Playground di Via Don Morosini
LATINA – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Latina il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Playground in via Don Morosini. “L’intervento – chiarisce Chiarato – verrà realizzato da Sport e salute in zona R1, integrato all’interno della passeggiata Sandro Pertini, riscoprendo l’antica vocazione di un’area che un tempo fu proprio ludica e sportiva. Sarà dedicato ai giovani, ma allo stesso tempo potranno utilizzarla famiglie e cittadini. Non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Dopo anni di difficoltà, “illumineremo” gli spazi di via Don Morosini non solo con bellissime strutture colorate, sportive e di arredi urbani, ma anche con tanti giovani e meno giovani che riempiranno di vita questi luoghi”.
Soddisfatta la sindaca Celentano: “Con la pubblicazione di questo atto – afferma – compiamo un importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del playground in via Don Morosini che riqualificherà l’intera area e offrirà spazi gratuiti a tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva all’aperto. Entriamo ora nella fase operativa che porterà alla realizzazione di un’area dedicata al basket, un’area per praticare calisthenics ossia discipline sportive che utilizzano il peso del corpo come resistenza per sviluppare l’armonia e la forza del corpo e una zona per il parkour progettata per favorire l’attività fisica dinamica e la socializzazione, attraverso spazi sicuri e strutture idonee. L’obiettivo è quello di realizzare un ‘polo sportivo’ attrezzato in grado di poter gestire un’offerta continuativa e polifunzionale, rigenerando al tempo stesso il quartiere. Ringrazio, per questo risultato, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso, gli uffici e tutti gli attori protagonisti di questo processo che avrà ottime ricadute sulla comunità tutta”.
