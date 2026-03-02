Il corto “Elda” di Massimo Ferrari finalista a Film Impresa: è la storia della Dublo di Latina Scalo

MINTURNO – Il Comune di Minturno vuole ottenere il riconoscimento regionale del “Cammino degli Aurunci”, 115 chilometri attraverso i territori di Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Itri e Gaeta, che attraversano il Parco Riviera di Ulisse e il Parco dei Monti Aurunci.

Con questo scopo, l’ente guidato dal sindaco Gerardo Stefanelli ha coordinato un incontro comprensoriale per avviare l’iter e inserire il tracciato nella Rete dei Cammini della Regione. “Al centro del confronto la volontà condivisa di trasformare un itinerario già collaudato in un volano strategico per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio”, si legge in una nota del Comune di Minturno. L’Assessore al Turismo, Pensiero ha sottolineato: “Il riconoscimento del Cammino degli Aurunci, da parte della Regione Lazio, rappresenterebbe il passaggio fondamentale per accedere alle risorse previste dalla legge regionale 2/2017, necessarie per potenziare le infrastrutture e migliorare i servizi lungo il tracciato. La collaborazione tra le Amministrazioni e gli Enti Parco è l’elemento chiave per consolidare un sistema di accoglienza diffusa che valorizzi l’identità dei borghi, assicurando al turismo lento e naturalistico un’esperienza integrata e di alta qualità. La riunione è una risposta che dimostra l’attitudine a fare rete e conferma le opportunità intorno a un progetto che unisce costa ed entroterra in un’offerta integrata”.

All’incontro che si è tenuto il 27 febbraio, che consolida l’intesa tra le Amministrazioni e gli Enti Parco attraversati dal percorso, hanno preso parte, tra gli altri: Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta; Giovanni Valerio, Vicesindaco di Formia; Marco Vento, Sindaco di Spigno Saturnia; Maria Cardogna, Assessore al Turismo e ai Cammini religiosi; Vincenzo Fedele e Giorgio De Marchis, Presidente e Direttore del Parco dei Monti Aurunci; Fabiola La Rocca, in rappresentanza del Parco Riviera di Ulisse. Al termine della riunione è stata acquisita la piena volontà di tutti i rappresentanti istituzionali a sottoscrivere, in tempi brevi, un Protocollo d’intesa propedeutico all’istanza di riconoscimento presso la Regione Lazio.

Il Cammino degli Aurunci è nato nel 2020 grazie all’intuizione dell’ASD Maremoto di Formia presieduta da Maria Letizia Grella, che ha parlato di circa 3.500 presenze complessive e un incremento annuo del 120%, per un itinerario che attira escursionisti da tutta Italia. Alberto Renzi, consulente in Sviluppo locale, ha illustrato le prospettive di crescita legate al brand del turismo esperienziale.