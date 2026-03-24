Marco Masini arriva a Latina: “La musica è condivisione, oggi più che mai”. Mercoledì 25 Marzo al Latina Fiori

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Marco Masini torna protagonista con un nuovo progetto discografico e un tour di incontri con i fan. Il cantautore fiorentino è stato ospite in diretta radiofonica per raccontare il suo tredicesimo album, Perfetto Imperfetto, e anticipare l’atteso appuntamento con il pubblico. Reduce dal palco dell’Ariston insieme a Federico — con cui ha condiviso un’esibizione significativa — Masini ha sottolineato l’importanza del messaggio trasmesso:

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: parlare anche a una terza generazione. Il brano è stato percepito, capito, metabolizzato. E questo per noi è fondamentale”.

Perfetto Imperfetto non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio percorso narrativo. Dalla prima traccia, Perfetto, fino all’ultima, Imperfetto, l’album racconta l’evoluzione personale e universale dell’essere umano.

“È un disco di concetto”, spiega Masini. “Racconta la ricerca della stabilità attraverso l’amore, la crescita e la maturità. Quando siamo giovani ci sentiamo perfetti, pensiamo di poter cambiare il mondo. Poi crescendo ci rendiamo conto che siamo imperfetti, proprio come il mondo che ci circonda”.

Nel disco fisico, inoltre, i fan troveranno contenuti extra, tra cui Male necessario e la cover di Bella stronza, presentata proprio a Sanremo e simbolo dell’inizio del sodalizio artistico e umano con Federico.

Con oltre 36 anni di carriera alle spalle, Masini continua a emozionarsi grazie al rapporto diretto con il pubblico:

“La condivisione è il vero motivo per cui scriviamo canzoni. Vedere anche i più giovani avvicinarsi alle mie storie è un grande orgoglio”.

Un percorso iniziato proprio al Festival di Sanremo 1990 con Disperato, che segnò il debutto e la vittoria nella categoria Novità. Da allora, la musica è rimasta il filo conduttore della sua vita: “Che tu sia protagonista o meno, l’importante è provare sempre un grande sentimento per questo dono”.

In-store tour: si riparte da Latina

Il cantautore riparte con una serie di incontri dal vivo per presentare il nuovo album. Prima tappa a Latina, dove incontrerà i fan per firmacopie, foto e momenti di condivisione.

L’appuntamento è fissato per le 17:30 presso il centro commerciale Latina Fiori, un’occasione unica per incontrare da vicino uno degli artisti più amati della musica italiana.

Tra riflessione e autenticità, Marco Masini conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare l’animo umano, restando fedele a una cifra stilistica che attraversa generazioni. Un viaggio tra perfezione e imperfezione, dove la musica diventa lo specchio più sincero della vita.