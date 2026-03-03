CRONACA
Sgomberata a Sabaudia l’area comunale di Via Belgio occupata da quarant’anni
SABAUDIA – A Sabaudia è stata sgomberata l’area comunale di Via Belgio occupata senza titolo da un privato che l’aveva trasformata in una discarica con manufatti abusivi allacciati in maniera non regolare alla rete elettrica e idrica. L’esecuzione è avvenuta a cura dell’Ufficio Patrimonio e della Polizia Locale, con il supporto dei Servizi Sociali e la presenza di personale sanitario durante le operazioni. L’accesso all’area resta vietato fino al completamento della bonifica.
I primi provvedimenti di sgombero risalivano al 1987 e nei quarant’anni di occupazione, nel terreno si sono accumulati rifiuti di ogni genere, in una situazione che ha spinto la Asl a dichiarare il rischio immediato per la salute pubblica.
“Ringrazio il personale degli Uffici comunali, gli agenti della Polizia locale e il personale della Asl di Latina per il lavoro svolto. La tutela della salute pubblica viene messa davanti a tutto. Senza eccezioni”, ha detto il sindaco Alberto Mosca.
CRONACA
Prende in pieno due auto in sosta: si era messo alla guida ubriaco
LATINA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro due vetture parcheggiate: per questo un uomo di 74 anni di Latina è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in strada Chiesuola, dove l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era alla guida della propria autovettura ha perso il controllo del mezzo, tamponando due auto regolarmente parcheggiate sul margine destro della carreggiata. Sottoposto al test alcolemico, il conducente è risultato avere un tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il 74enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una depositeria giudiziaria.
CRONACA
Violato per l’ennesima volta il divieto di avvicinamento all’ex marito: arrestata
LATNA – Ha violato ripetutamente il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex marito, fino a rendere necessario l’aggravamento della misura cautelare. Una donna di origini messicane è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato di Latina emessa per le reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte alla donna.
La cinquantenne era già stata arrestata nei giorni scorsi perchè sorpresa sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex marito, un uomo di 48 anni, mentre tentava di farsi aprire la porta di casa, nonostante il divieto di avvicinamento in vigore. Ricostruiti ulteriori episodi di violazione della misura cautelare, evidenziando un comportamento reiterato e l’incapacità della donna di attenersi agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.
Alla luce della pericolosità emersa e delle ripetute trasgressioni, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura, ottenendo dal GIP l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Latina.
CRONACA
Latina, auto contro scooter in via Rossetti: interviene l’ambulanza
Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8 all’altezza dell’intersezione tra via Rossetti e via Carlo Don Torello. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter sono entrati in collisione in un momento in cui le due strade sono molto trafficate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per assistere le persone rimaste ferite che comunque non hanno riportato gravi conseguenze.
