APPUNTAMENTI
Viviamo Festival, finalissima al teatro D’Annunzio di Latina
LATINA – Si terrà questa sera al Teatro D’Annunzio di Latina la finale di Viviamo D’Arte, il Festival dedicato alla valorizzazione dei talenti artistici ideato e diretto da Anna Lungo e Luca Ceccherelli. Sono 22 i concorrenti che si sfidano davanti al pubblico e che saranno esaminati dalla giuria composta da Grazia Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta. Anche il pubblico potrà votare, in modalità digitale, durante la serata.
Il teatro è sold out per la serata, a testimonianza del grande interesse per la manifestazione oltre che per questa serata conclusiva che si preannuncia come un grande spettacolo di musica e talento, capace di valorizzare giovani artisti e offrire al pubblico un evento ricco di emozioni, contenuti esclusivi e ospiti speciali.
La professoressa Lungo al microfono di Antonella Melito che presenterà la serata
Durante la serata si esibiranno nell’ordine:
Ludovica Porfiri
Chiara Cipriottto
Sara Fattori
Nina Perrini
Davide Settevendemie
Victoria Cino
Anna Wiertzcovski
Sofia Sharkozi
Giulia Perrone
Ambra Ilacqua
Sabrina Brodosi
Angelica Montanaro
Allegro Con Brio
Sara Iachetta
Fabrizio Coletta
Aurora Castellani
Sara Campagnaro
Claudia Meddi
Monica Policriti
Mino Randelli e Francesco Fiorentini
Giovanni D’Avanzo
Better Than Study
APPUNTAMENTI
La disabilità che isola, anche a Latina due giorni di sensibilizzazione con Dynamo Camp
LATINA – Dynamo Camp organizza il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60 città, incluse Roma e Latina. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sul grave isolamento – personale, sociale ed economico – che vivono molte famiglie con figli con gravi patologie o disabilità, e per far conoscere il progetto Dynamo Camp.
Dynamo Camp da quasi 20 anni offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, con la missione di contribuire al loro diritto alla felicità, coinvolgendo anche genitori, fratelli e sorelle in appositi programmi dedicati alla Famiglie e ai Siblings. Attraverso svago e divertimento, la terapia permette di stimolare le capacità, sostenere la fiducia in se stessi e migliorare la qualità di vita.
Durante le due giornate, lo staff e circa 3.000 volontari saranno presenti nelle piazze per raccontare la missione della Fondazione. Volontari, ambasciatori e l’intera comunità Dynamo scendono in campo rendendo l’evento possibile.
Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, al limitare di un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Dal 2007, sono 85.153 bambini e famiglie che hanno goduto dei programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a Dynamo Camp e sul territorio, oltre 14.000 i volontari che hanno donato tempo, passione, intelligenza e cuore, e oltre 220.000 i donatori. I programmi Dynamo sono gratuiti per bambini e famiglie.
APPUNTAMENTI
Cupra Night di Marzo, in arrivo la serata esclusiva il 13 Marzo a Latina. Prenota il tuo posto
LATINA – Evento esclusivo all’ICAR CUPRA Garage venerdì 13 Marzo. La CUPRA Night di Marzo è un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto e non solo, per vivere un’esperienza unica. Per la notte del 13 marzo, la concessionaria si trasformerà in un ambiente esclusivo e coinvolgente, dove si potrà scoprire l’intera gamma CUPRA in un’atmosfera unconventional, fatta di stile, innovazione e passione. L’accesso alla serata è possibile solo su prenotazione compilando il form che trovare qui: https://www.icarspa.it/cupra-night-latina-3/
Durante l’evento ci sarà la grande l’opportunità di mettersi al volante dei modelli CUPRA, si potranno provare le prestazioni CUPRA di notte, in un contesto unico e suggestivo. Si può prenotare anche il test drive notturno scegliendo il modello e l’orario nel seguente sito: https://cupra.icarspa.it/cupra/cupra-nights
Durante la serata saranno a disposizione i CUPRA Master per rispondere a tutte le tue domande e mostrare le novità della gamma.
La CUPRA Night si svolgerà il 13 marzo, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, all‘ICAR CUPRA Garage a Latina, B.go Piave 93.
APPUNTAMENTI
La Asl di Latina celebra le donne con Francesca Lollobrigida in collegamento video
LATINA – Celebrare il valore delle Donne che ogni giorno con passione, competenza, impegno e sacrifici si distinguono sul lavoro e nella vita privata, lasciando il segno, combattendo ancora oggi contro atavici stereotipi e luoghi comuni. È questo l’obiettivo del convegno intitolato “Una storia globale, un impegno che genera valore”, organizzato dalla Asl di Latina, che si terrà domani, venerdì 6 marzo, alle ore 10, nella palazzina direzionale dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.
I lavori saranno aperti e chiusi dalla Direttrice Generale della Asl Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli, alla presenza di alti esponenti delle Autorità Sanitarie, Civili e Militari.
Ospite d’eccezione, in collegamento video dall’Olanda, sarà la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, vincitrice di due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Interverrà l’Assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Renata Baldassarre, che parlerà delle politiche di genere e dei passi avanti compiuti per le azioni strategiche e incisive messe in campo dalla Regione Lazio.
