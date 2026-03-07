Viviamo d’Arte Festival, vincono Randelli-Fiorentini di Pontinia

LATINA – Si avvicina il giorno per il Referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e proseguono gli appuntamenti per illustrarlo. Lunedì, a Latina, ce ne saranno due in contemporanea per sostenere le ragioni del Sì.

Lunedì 9 marzo alle ore 17.30, presso l’Hotel Europa di Latina, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì – Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026”, promosso da Fratelli d’Italia provincia di Latina per approfondire i temi al centro della consultazione referendaria. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia e presidente della 5ª Commissione Bilancio del Senato. L’iniziativa sarà introdotta da Dino Iavarone, coordinatore comunale FdI Latina. Nel corso dell’incontro interverranno il prof. Luigi Tivelli, giurista, politologo ed editorialista de Il Giornale, e il senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. «Vogliamo offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere i contenuti del referendum e le ragioni del sì, in un momento in cui è fondamentale rafforzare l’efficienza, l’equilibrio e la credibilità del sistema giudiziario», dichiara il senatore Nicola Calandrini.

Sempre nel pomeriggio di lunedì 9 marzo, stavolta al Circolo cittadino, si terrà invece l’incontro dal titolo “Referendum, perché sì”, promosso dalla Lega (ore 17.45). Parteciperanno con l’onorevole Giovanna Miele che ne è stata promotrice e che porterà i saluti istituzionali, l’ex magistrata Simonetta Matone, parlamentare della Lega, Claudia Eccher, consigliera laica del Csm, e Maurizio Forte vicepresidente della Camera Penale di Latina. Modera l’avvocato del Foro di Latina, Dino Lucchetti.