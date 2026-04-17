OGGI IN PRIMA PAGINA
A San Felice sequestrata un’area di 1000 mq per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva
Accertamenti dei Carabinieri Forestale di Terracina insieme al personale della Polizia Locale del Comune di San Felice Circeo, hanno proceduto ad un accertamento presso un lotto di terreno in località Via Terracina, all’interno di un Consorzio. All’interno del lotto insiste un fabbricato, non completato e in stato di abbandono, di circa 100 metri quadrati. Sia all’interno dell’edificio che nell’area esterna sono stati rinvenuti circa 150 metri cubi di rifiuti, pericolosi e non: infissi in alluminio, termosifoni in ghisa, plastica da imballaggio, sanitari, legno, pneumatici fuori uso, un autocarro in stato di abbandono e un ciclomotore. Nel terreno sequestrato presenti anche cumuli riconducibili a recente combustione illecita, con residui di materiali per l’edilizia, tra cui resine combuste. I Carabinieri hanno sequestrato l’area di circa 1000 mq e denunciato il titolare dell’impresa, proprietaria del lotto di terreno, per gestione illecita di rifiuti, discarica di rifiuti e combustione illecita di rifiuti.
APPUNTAMENTI
Sezze pronta per la Sagra del Carciofo: l’intervista al Sindaco Lucidi
Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera laziale: la Sagra del Carciofo di Sezze, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Un evento ormai consolidato che, come ogni anno, richiama migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo.
A confermarlo è il sindaco di Lidano Lucidi, che racconta una città già in pieno fermento: “Siamo prontissimi, Sezze si sta già riempiendo di turisti”.
Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione si svolgerà su due giornate, con un programma ricco e variegato. Il centro storico sarà chiuso al traffico e trasformato in un grande spazio di festa, dove protagonista assoluto sarà, come da tradizione, il carciofo locale.
Saranno presenti numerosi stand enogastronomici, un’area dedicata agli agricoltori per l’acquisto dei prodotti del territorio, spettacoli musicali itineranti, concerti pomeridiani, mostre culturali e fotografiche, oltre al mercatino dei bambini. Non mancheranno convegni e incontri dedicati ai temi dell’agricoltura e del turismo.
“È un mix di festa, cultura, tradizione e innovazione”, sottolinea il sindaco, evidenziando come la scelta di estendere l’evento su due giorni abbia contribuito ad aumentare ulteriormente l’affluenza.
La Sagra del Carciofo rappresenta ormai un punto di riferimento non solo per Sezze, ma per l’intero territorio regionale. Numerose, infatti, le richieste di informazioni arrivate da città come Roma e Frosinone.
Per facilitare l’accoglienza dei visitatori, il Comune ha potenziato i servizi: parcheggi geolocalizzati disponibili online, navette aumentate e aggiornamenti in tempo reale tramite i canali ufficiali, tra cui social e Telegram.
L’evento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della cosiddetta “primavera setina”, periodo su cui l’amministrazione sta puntando negli ultimi anni per promuovere il territorio.
“Non è solo una festa dove si mangia – conclude il sindaco – ma un momento di comunità, di condivisione e di scoperta. Chi viene, torna sempre”.
Un invito aperto a tutti, quindi, per vivere due giornate all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità nel cuore dei Monti Lepini.
CRONACA
Fondi, guida senza aver mai preso la patente: denunciato giovanissimo
È stato sorpreso di nuovo alla guida senza patente e per questo denunciato dai Carabinieri. È accaduto a Fondi, dove un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per reiterazione della violazione. Il giovane è stato fermato nel corso di un normale posto di controllo mentre si trovava alla guida di un’auto intestata al padre. Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente. Non si tratta però di un episodio isolato: il ventenne era già stato sanzionato per la stessa infrazione nell’aprile del 2024, in quel caso durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale. Una recidiva che ha fatto scattare la denuncia da parte dei militari dell’Arma.
CRONACA
Scabbia a Maenza, un caso confermato: la ASL comunica le misure di contenimento
Un caso di Scabbia è stato ufficialmente segnalato a Maenza. A confermarlo è il sindaco Loreto Polidoro, che ha ricevuto dalla ASL Latina la comunicazione con le misure di contenimento previste in questi casi. Il caso riguarda una persona che frequenta l’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza. Al momento, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non risultano altri contagi segnalati da medici di base o pediatri. Il Comune ha attivato un monitoraggio costante in collaborazione con ASL, dirigenza scolastica, Carabinieri e Protezione Civile. Dalla documentazione sanitaria emerge che la trasmissione della scabbia avviene principalmente attraverso contatti prolungati pelle a pelle o tramite la condivisione di indumenti e biancheria. Non rappresentano invece un rischio i contatti occasionali, come una stretta di mano, e non sono richieste disinfestazioni straordinarie, ma solo normali operazioni di pulizia. Le indicazioni diffuse invitano a evitare lo scambio di effetti personali, a lavare abiti e lenzuola ad alte temperature e a segnalare eventuali sintomi al medico. L’amministrazione richiama alla collaborazione e alla responsabilità, sottolineando l’importanza di attenersi alle indicazioni sanitarie senza creare allarmismi.
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