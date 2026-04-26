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Abbandono di rifiuti: a Sezze, 24 sanzioni in un mese grazie alle foto trappole
Ventiquattro sanzioni nell’ultimo mese per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale. È il risultato dell’attività di controllo avviata dalla Polizia Locale, che ha posto sotto osservazione alcune delle aree più esposte al fenomeno, soprattutto nella zona della pianura; il tutto grazie ad un articolato piano di istallazione di videocamere per la video sorveglianza, e foto trappole. Gli accertamenti hanno riguardato diversi punti del territorio, da via Sandalara, a via Sicilia fino al centro storico. In alcuni casi è stato anche disposto il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per commettere l’infrazione. “Dopo il potenziamento del sistema di videosorveglianza – ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi – abbiamo intensificato l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Ci vuole repressione ma anche senso civico, Sezze non è del sindaco, è di tutti anche delle stesse persone che abbandonano i rifiuti. Se non si capisce questo dovremmo avere una telecamera in ogni angolo del paese. Sezze è la casa di tutti: rispettarla significa tutelare la qualità della vita della nostra comunità”.
IN EVIDENZA
ADHD, il Centro di Priverno amplia le terapie farmacologiche: nuova risposta per bambini e famiglie
L’ambulatorio di Priverno dedicato al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) in età evolutiva amplia le terapie farmacologiche a disposizione di bambini e ragazzi. Dopo oltre cinque anni di sospensione, la struttura torna infatti a prescrivere e somministrare il metilfenidato, uno dei farmaci più utilizzati ed efficaci per il trattamento dell’ADHD nei casi a maggiore complessità, in associazione a interventi riabilitativi. La novità rappresenta un importante passo avanti rispetto al passato, consentendo una presa in carico più completa e integrata dei pazienti, a beneficio dei minori e delle loro famiglie. Accanto agli interventi clinici, sono attivi inoltre percorsi psicoeducativi di gruppo rivolti ai minori con ADHD, fondamentali per favorire una gestione più efficace del disturbo nella vita quotidiana. Tutti i Servizi di Neuropsichiatria della provincia di Latina partecipano attivamente alle attività diagnostiche, operando secondo protocolli condivisi e assicurando una rete territoriale capillare e omogenea. Nel corso del 2025 sono stati presi in carico 160 nuovi pazienti con diagnosi di ADHD, per ciascuno dei quali è stato definito uno specifico progetto terapeutico personalizzato, a conferma dell’impegno costante della Asl pontina nel rispondere ai bisogni emergenti del territorio.
APPUNTAMENTI
A Latina il primo Festival della Custodia: il territorio si racconta attraverso chi se ne prende cura
Si terrà dal 16 al 26 aprile 2026, a Latina, il Festival della Custodia, evento culmine del progetto “CUSTODIRE. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe”, promosso dall’Associazione Circe APS e co-finanziato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre nell’ambito del progetto Interreg Euro-MED “COASTRUST”.
La manifestazione gode del patrocinio morale del Comune di Latina, della collaborazione degli Assessorati Ambiente, Cultura e Turismo e dell’Ente Parco Nazionale del Circeo nell’ambito del vigente protocollo d’intesa con l’Associazione Circe. Il Museo Civico Duilio Cambellotti sarà protagonista nelle varie iniziative che compongono il Festival.
Il Festival segna il compimento della fase partecipativa del progetto CUSTODIRE: un percorso costruito nel tempo attraverso ascolto, relazioni e presenza attiva sul territorio, che ha coinvolto scuole, associazioni, imprese, cittadini e istituzioni in un’esperienza concreta di cura condivisa del paesaggio. In questi mesi, il Sentiero di Circe si è trasformato in un laboratorio di comunità, dove la custodia ambientale si è intrecciata con educazione, inclusione e cittadinanza attiva.
L’inaugurazione è prevista per il 16 aprile con il “Forum della Custodia”, momento centrale di confronto e restituzione pubblica durante il quale sarà presentata ufficialmente la nuova segnaletica del Sentiero di Circe, frutto del lavoro partecipato degli studenti delle classi 3D e 3F del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina. L’evento si terrà al Museo, punto di partenza del Sentiero di Circe, dove saranno anche esposti i “taccuini del custode” realizzati dagli studenti, testimonianza concreta del percorso di osservazione, ascolto e restituzione del territorio.
Il Forum sarà aperto, alle ore 9:20, dai saluti istituzionali del Comune di Latina, nello specifico dal Sindaco e Assessore alla Cultura Matilde Eleonora Celentano e dall’Assessore all’Ambiente Michele Nasso e dall’Assessore al Turismo Gianluca di Cocco. L’incontro sarà moderato dalla presidente dell’Associazione Circe Jessica Brighenti e dalla referente dell’ufficio stampa del progetto “Custodire” Serena Nogarotto, che guideranno i presenti a condividere riflessioni e visioni sulla custodia dei territori e del Sentiero di Circe, e su quali forme essa possa assumere.
Saranno presenti le autorità, gli enti partner e i custodi pionieri, ovvero cittadini, associazioni e realtà del territorio che hanno preso parte attiva al progetto, contribuendo in modo concreto alla cura e alla valorizzazione del sentiero. I custodi pionieri rappresentano il cuore dell’esperienza CUSTODIRE: persone che hanno scelto di prendersi cura dei luoghi attraverso azioni quotidiane, relazioni e responsabilità condivise, diventando punti di riferimento per la comunità.
Nel corso della giornata sarà inoltre presentato il logo del progetto, realizzato da Umberto Quattrociocchi, che traduce in forma visiva l’identità di CUSTODIRE e il legame tra persone, paesaggio e comunità.
Per tutta la durata del Festival sarà visitabile un’esposizione artistica e fotografica dedicata alla custodia, realizzata dall’Associazione Circe in co-curatela con Antonia Lo Rillo, Direttrice del Museo Duilio Cambellotti.
Il programma prevede anche momenti esperienziali lungo il Sentiero di Circe, con una giornata in bicicletta il 18 aprile e una camminata il 19 aprile che partiranno entrambi dal Museo Cambellotti, pensate per vivere il territorio attraverso il movimento lento, l’osservazione e l’incontro diretto con i luoghi e le persone che li abitano. La camminata sarà realizzata in collaborazione con l’Associazione Sempre Verde ODV.
Il Festival proseguirà con occasioni di incontro e dialogo, come l’”Aperitivo col Custode” del 23 aprile presso il Maione Store, fino al momento conclusivo del 26 aprile al Museo con il talk “Taccuini di viaggio, taccuini di Custodia”, dedicato ai racconti e agli sguardi emersi durante il percorso, che vedrà la partecipazione del gruppo Urban Sketchers Latina
Gli studenti coinvolti hanno rappresentato una componente fondamentale del progetto, contribuendo attivamente alla lettura, interpretazione e restituzione del territorio e partecipando alla costruzione di strumenti concreti come la segnaletica del Sentiero. Il Festival della Custodia non è un momento conclusivo, ma un passaggio simbolico che apre a una nuova fase: quella in cui la cura del territorio diventa pratica quotidiana e patrimonio condiviso. Un invito aperto a tutta la comunità a continuare a camminare insieme, osservare e prendersi cura dei luoghi.
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Dà fuoco a plastica e nylon: divampa l’incendio. Intervengono a Cisterna Vigili del Fuoco e Carabinieri
Un incendio si è sviluppato a Cisterna di Latina, intorno alle 18.30, dove un privato stava dando fuoco a plastica e nylon provenienti dalle serre.Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, attualmente sul posto e al lavoro per domare il rogo. Presenti anche i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti e per garantire la sicurezza nell’area interessata. La colonna di fumo era visibile a km di distanza
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