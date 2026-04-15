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Tesi di laurea su innovazione e sostenibilità, al D’Annunzio il Premio Dedalo e Icaro
LATINA – Si terrà giovedì 16 aprile alle 18 nel foyer Teatro D’Annunzio di Latina, la cerimonia di premiazione del Premio Dedalo e Icaro, promosso dalla Fondazione Lestra con Ance Latina, il Consorzio Stabile Sviluppo Sostenibile e la casa editrice Lab DFG. “Un riconoscimento dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale che affrontano i temi dell’innovazione, della sostenibilità, della progettazione e delle trasformazioni economiche e tecnologiche contemporanee”, spiegano da Ance.
Rivolto a giovani under 28 nati, residenti o domiciliati nel Lazio, o laureati presso atenei della regione, il Premio seleziona, tra le candidature pervenute, un numero ristretto di finalisti tra i quali la giuria individua la tesi vincitrice assoluta. Alla tesi prima classificata è assegnato un riconoscimento economico di 5.000 euro e la pubblicazione editoriale con distribuzione a livello nazionale, a testimonianza dell’impegno del Premio nel valorizzare concretamente il talento e la ricerca dei giovani.
“Accanto alla valorizzazione delle nuove generazioni, il Premio Dedalo e Icaro riconosce anche il valore dell’esperienza, rendendo omaggio a figure del mondo imprenditoriale e professionale la cui storia rappresenta un esempio significativo di competenza, responsabilità e capacità di costruire nel tempo, offrendo un punto di riferimento per i giovani partecipanti – sottolineano i promotori -. La seconda edizione del Premio conferma così il proprio obiettivo: creare un ponte tra università, mondo produttivo e territorio, promuovendo idee capaci di interpretare il presente e contribuire allo sviluppo futuro”.
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Il docufilm “Utopia Europa” di Renato Chiocca approda a Lisbona
LATINA – Il racconto di un’Europa che resiste alla frammentazione geopolitica nato dall’iniziativa di un gruppo pontino, approda a Lisbona. Oggi ( 15 aprile) alle ore 19.30, presso la Sala 2 del Cinema São Jorge, si terrà l’anteprima internazionale del progetto cross-mediale nato dalla spedizione in bicicletta di 6.000 km da Lisbona ad Atene, ideata e realizzata dalla Cooperativa Sociale Utopia 2000 che ha la sua sede operativa a Sezze.
L’evento, inserito nel programma ufficiale della Festa do Cinema Italiano, presenterà al pubblico il docufilm “Utopia Europa” con la regia del regista di Latina Renato Chiocca che con i suo lavoro ha trasformato l’impresa sportiva in un’opera cinematografica che fonde la poesia del viaggio lento — paesaggi sterminati, silenzi, fatica — con la concretezza dei progetti sociali incontrati lungo la strada, come la toccante tappa di Mostar o le realtà visitate in Portogallo. “Un’opera che non si limita a documentare, ma emoziona, rendendo visibile l’invisibile lavoro quotidiano di chi costruisce ponti di civiltà”.
Dopo l’esordio di Lisbona, il tour proseguirà in diverse capitali europee: Madrid, Bruxelles, San Marino, fino ad arrivare a Roma, dove il progetto è stato selezionato come caso studio d’eccellenza al Festival Nazionale dell’Economia Civile.
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Giro dell’Agro Pontino Opes, si riparte da Mazzocchio con il XVIII Trofeo IFI Bike
Il ciclismo amatoriale torna protagonista nell’Agro Pontino con la quinta tappa stagionale del giro targato Opes Latina, in programma domenica 19 aprile 2026 a Pontinia.
Sarà il XVIII Trofeo IFI Bike ad aprire il calendario rivisto, con partenza fissata alle ore 9:00 dopo il ritrovo degli atleti alle 7:00 presso il Bar San Paolo, in località Mazzocchio. Un cambio logistico deciso all’ultimo momento ha portato lo spostamento della gara da Palestrina al collaudato circuito pontino, garantendo comunque lo svolgimento della competizione.
Il percorso si snoderà lungo la strada longitudinale A e la trasversale A, per un totale di circa 70 chilometri suddivisi in 10 giri, con un punto valido per la classifica degli scalatori.
“Grande l’impegno della società organizzatrice, l’ASD IFI Bike – commenta la Commissione Ciclistica Opes – che nonostante alcuni impedimenti burocratici, ha voluto fortemente portare avanti l’evento. Il presidente Simone Sanclimenti, insieme al vice Marco Benedetti ed al loro braccio destro Matteo Fiorentini, ha lavorato intensamente per offrire agli iscritti una giornata di sport e competizione”.
Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com
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Aprilia compie 90 anni, il convegno al Meucci: “Aprilia/Parilia. Archeologie della Memoria”
APRILIA – Per celebrare il 90° anniversario della Fondazione della città di Aprilia, il Liceo Statale “Antonio Meucci” di Aprilia, con il Patrocinio del Comune di Aprilia, organizza il convegno dal titolo: “Aprilia/Parilia. Archeologie della Memoria. Archetipi, patrimonio culturale e conservazione”, mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 15 alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Palazzo comunale di Aprilia, Piazza Roma, 1.
“L’evento – spiegano dalla scuola in una nota – è l’occasione per rileggere il variegato patrimonio storico-artistico della città attraverso il filtro di quegli archetipi legati al culto della Madre Terra, che si manifestano nell’energia vitale del dio Pan e del suo corrispettivo latino, Fauno, e che costituiscono l’essenza identitaria di questo territorio, come un anagramma del toponimo rivela: Aprilia-Parilia”.
Un’opportunità anche per omaggiare il lavoro della prof.ssa Maria Rosaria Ciacciarelli, recentemente scomparsa, a 40 anni dalla pubblicazione del volume “Aprilia alla ricerca delle radici”, studio condotto come insegnante del Liceo Meucci insieme ai suoi alunni. “Un lavoro di ricerca – aggiungono gli organizzatori – , che ha generato una vocazione che il liceo ha mantenuto viva e che ha portato, nell’ambito del progetto Farememoria, alla nascita della “Galleria della Memoria”, una collezione d’arte accessibile a tutti che, come un libro di storia, racconta il territorio, coinvolgendo scuola, artisti e istituzioni culturali e che, in virtù del circolo virtuoso di cui è parte, si propone come modello museale per la città”.
Intervengono: l’amministrazione comunale; Maria Sole Cardulli, Direttore del Museo “Giacomo Manzù” di Ardea, Manzù: temi, motivi e archetipi; Marijke Gnade, Archeologa, Università di Amsterdam Direttrice degli Scavi di Satricum, Scavi nell’antica Satricum. Nuove scoperte; Laura De Angelis, Dirigente Scolastico del Liceo “A. Meucci” di Aprilia, Archetipi, scuola e territorio; Costanza Ravizza Garibaldi, Tenuta Ravizza Garibaldi di Carano, Menotti Garibaldi, da Bezzecca a Carano: una sfida contro la malaria; Elisabetta Casoni, Architetto, Membro dell’Assinarch e Segretario dell’Ordine Architetti di Latina, Il progetto della città di Aprilia del 1936 di Concezio Petrucci; Giovanni Raponi, Docente del Liceo “A. Meucci” di Aprilia, Aprilia-Parilia; Federica Calandro, Docente del Liceo “A. Meucci” di Aprilia, La Galleria della Memoria e il progetto di un Museo accessibile per Aprilia; Luca Zoboli, studente che collaborò alla studio e alla mostra “Aprilia alla ricerca delle radici”, Liceo “A. Meucci” di Aprilia (Ottobre 1986), Quarant’anni dalla mostra “Aprilia alla ricerca delle radici”, Liceo “A. Meucci” di Aprilia, 18-30 ottobre 1986.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.
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