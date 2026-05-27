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Festa della Repubblica, musiche italiane, da Verdi a Piovani al Teatro Romano di Terracina
TERRACINA – Il 1° giugno alle ore 18.00, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Terracina, l’Orchestra di fiati Anxur Music Ensemble porta in scena un concerto di musica italiana per ricordare due ricorrenze fondamentali della nostra storia democratica.
L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, celebra l’80° anniversario sia della Repubblica Italiana che del primo voto alle donne, che nel 1946 parteciparono per la prima volta al referendum istituzionale e alle elezioni per l’Assemblea Costituente.
Il programma, curato dal Maestro Luca Cervoni, è interamente dedicato a compositori italiani: un viaggio sonoro di straordinaria bellezza, costruito ad hoc, che intreccia la grande tradizione musicale del Paese: dall’opera lirica al melodramma fino alle musiche da film – vere eccellenze dell’arte italiana. Saranno eseguite musiche di Verdi, Mascagni, Puccini, Barbagallo, Piovani, Bacalov e Morricone. L’Orchestra sarà accompagnata dal soprano Emilia Diakopoulou.
Introdurrà la serata il direttore artistico della Fondazione Città di Terracina Franco Iannizzi; la presentazione del concerto è affidata a Fabio Arduini.
Fondata a Terracina, l’Anxur Music Ensemble ha costruito nel corso degli anni un solido percorso artistico e sociale, promuovendo concerti aperti alla cittadinanza, eventi di raccolta fondi per enti benefici, collaborazioni con le scuole del territorio e progetti di educazione musicale rivolti ai giovani, nel segno della condivisione, dell’inclusione e della valorizzazione dei talenti locali. Il livello artistico dell’ensemble è testimoniato dalle collaborazioni con personalità di primo piano del panorama bandistico nazionale e internazionale: il M° Fulvio Creux, già direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, e il M° Antonio Barbagallo, attuale direttore della Banda Musicale della Marina Militare Italiana.
L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria: info@fondazioneterracina.it – 0773.359346 – 335.1659813 (orari: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – 15.00/20.00; sabato e domenica 9.00/20.00).
Biglietti “saltafila” disponibili presso la biglietteria dell’Area Archeologica di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove Anxur) fino alla mattina del concerto.
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Micaela Ramazzotti ospite a Itri per la Krisis 2026 Summer Edition
Sarà Micaela Ramazzotti la protagonista della serata inaugurale della “Krisis 2026 Summer Edition – Nelle Periferie dell’Esistenza”, in programma venerdì 29 maggio alle 20.30 in Piazza Annunziata a Itri. L’attrice e regista, tra le interpreti più apprezzate del cinema italiano contemporaneo, sarà al centro di un incontro dedicato al suo percorso artistico e umano. A dialogare con lei saranno il professor Salvatore Mazziotti e la psicologa e psicoterapeuta Roberta Ruggieri. Nel corso della serata sarà proiettato Felicità, opera prima della Ramazzotti alla regia, presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
L’evento prevede inoltre il conferimento del “Premio Krisis 2026 per l’Alto Valore Morale della Sua Opera”, che sarà consegnato dall’assessore regionale Elena Palazzo.
La rassegna, organizzata dall’associazione Respiriamo Cultura con la collaborazione della Regione Lazio, del Comune di Itri e della Camera di Commercio Frosinone Latina, torna dopo le precedenti edizioni che hanno ospitato personalità del cinema e della cultura come Peppe Lanzetta, Matteo Garrone e Toni Servillo.
La serata sarà presentata da Robert Rivera e sarà anche l’occasione per annunciare i prossimi ospiti della manifestazione culturale.
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Villaggio Coldiretti, “Tesori Pontini” protagonisti dell’ultima giornata a Latina
Una grande festa dedicata ai giovani, al territorio e alle tradizioni locali ha animato piazza del Popolo a Latina nell’ultima giornata del Villaggio Coldiretti. Protagonista dell’evento il progetto “Tesori Pontini”, iniziativa educativa che ha coinvolto studenti, scuole e famiglie con l’obiettivo di valorizzare la storia, la cultura e le eccellenze della provincia.
Centinaia di alunni, con magliette e cappellini gialli, hanno preso parte alla manifestazione che ha trasformato il centro cittadino in un grande laboratorio all’aperto tra giochi, contest culturali, degustazioni e attività didattiche. Sono stati 25 gli istituti scolastici coinvolti in tutta la provincia, con circa 4.200 album didattici e carte da gioco distribuiti agli studenti. Quattordici scuole hanno partecipato alla giornata conclusiva.
La manifestazione si è aperta con la sfilata degli studenti e l’esecuzione dell’inno nazionale. Presenti, tra gli altri, il presidente provinciale di Coldiretti Latina Daniele Pili, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Censi e l’ideatore del progetto Alberto Reggiani.
Momento centrale della giornata il contest dedicato alla conoscenza del territorio pontino. Gli studenti si sono confrontati su temi legati alla storia della provincia di Latina, ai 33 comuni del territorio, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. Tra gli argomenti affrontati anche la Via Appia patrimonio Unesco, i Giardini di Ninfa, il Parco del Circeo, le isole pontine e numerose specialità gastronomiche come la tiella di Gaeta, la bazzoffia di Sezze, le olive itrane e il prosciutto di Bassiano.
Spazio anche alla cucina con una gara gastronomica tra le scuole partecipanti. Ogni istituto ha presentato piatti e prodotti tipici del territorio, valutati da una giuria guidata da Chef Fabio, noto volto social legato al mondo culinario.
Ad accompagnare la giornata musica, animazione e gli stand di Campagna Amica dedicati ai prodotti a chilometro zero, oltre agli spazi dedicati all’olio extravergine, alle degustazioni e alle attività della fattoria didattica.
La manifestazione si è conclusa con le premiazioni finali e con il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina. Per il secondo anno consecutivo a vincere il contest è stato l’istituto comprensivo Roccagorga-Maenza.
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A Priverno il Torneo “Piccoli Ispanici”: sport, educazione e solidarietà
Si è svolto al Campo Sportivo Comunale “Giuliano Taccola” il Torneo “Piccoli Ispanici”*, una festa del calcio giovanile che ha unito sport, educazione e solidarietà. Organizzato dalla Polisportiva Priverno in collaborazione con gli Ispanici Priverno, il torneo ha visto scendere in campo tre società del territorio: la Polisportiva Priverno, la Polisportiva Sonnino e il Sabaudia 1949. I protagonisti sono stati i bambini, che con entusiasmo e fair play hanno regalato sorrisi e giocate a tutti i presenti.
A seguire l’evento in prima persona c’erano il consigliere di minoranza Yuri Musilli, in veste di allenatore e organizzatore, e il presidente degli Ispanici Priverno Sandro Palluzzi, che hanno curato ogni dettaglio per far vivere ai ragazzi una giornata indimenticabile.
Il torneo ha avuto anche un’importante valenza solidale: l’evento ha infatti sostenuto il progetto “La Scuola in Scatola” di UNICE*. Per l’occasione è stata allestita una Blu Box per la raccolta fondi a favore dei bambini in difficoltà nel mondo.
A rappresentare UNICEF erano presenti Michela Verga, presidente del Comitato Provinciale di Latina, e i delegati provinciali allo sport UNICEF, il maestro Mario Cristofaro e il suo assistente coach e allievo Quaranta Yuri. La partecipazione di 2 campioni mondiali, impegnati anche nel sociale, con ruoli di grande importanza, ha sottolineato in maniera evidente il valore educativo e sociale, ricordando come lo sport possa diventare uno strumento concreto di aiuto e crescita.
“È stata una giornata di sport, di condivisione e di solidarietà”, hanno commentato gli organizzatori a fine manifestazione. Un messaggio che i piccoli calciatori, le famiglie e tutti i presenti hanno portato a casa insieme al ricordo di una bella giornata passata sul campo.
L’iniziativa conferma il ruolo della Polisportiva Priverno e degli Ispanici Priverno come punti di riferimento per il calcio giovanile nel territorio, capaci di unire competizione sana e impegno sociale.
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