OGGI IN PRIMA PAGINA
Elezioni amministrative: oggi e domani Fondi chiamata alle urne
A Fondi oggi e domani il voto per la scelta del sindaco e del consiglio comunale. Sono chiamati alle urne 32.737 elettori distribuiti in 33 sezioni con seggi aperti dalle 7 alla 23 e domani dalle 7 alle 15. In corsa ci sono 5 candidati sindaco sostenuti da diverse coalizioni civiche e partitiche. L’eventuale ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno.
APPUNTAMENTI
Villaggio Coldiretti, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato l’andamento della manifestazione
A Latina, in occasione del “Villaggio Coldiretti Latina”, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato ai nostri microfoni l’andamento della manifestazione. “È stata una piazza strapiena di gente – ha spiegato – con tante soddisfazioni e molti complimenti. Sono davvero felice di aver portato in città le nostre eccellenze, la nostra tradizione e la nostra cultura”. Il presidente ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai temi dell’agricoltura e dell’alimentazione sana: “Attraverso Coldiretti vogliamo far capire quanto sia fondamentale mangiare sano e scegliere prodotti a chilometro zero”.
Guardando al programma, il presidente ha ricordato le attività previste tra workshop, momenti di approfondimento e intrattenimento, con particolare attenzione ai temi culturali e territoriali. Tra questi, anche un incontro dedicato alla via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e momenti musicali che hanno animato la piazza.
Grande attesa, infine, per la giornata di oggi dedicata ai più piccoli: “Sarà il trionfo dell’evento – ha dichiarato – con oltre 2000 bambini in piazza, protagonisti di attività didattiche e laboratori di cucina insieme a uno chef”.
Un’iniziativa che, nelle parole del presidente, rappresenta il frutto di un lavoro educativo portato avanti durante tutto l’anno nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e della cultura del cibo sano.
APPUNTAMENTI
Villaggio Coldiretti Latina: oggi terzo ed ultimo giorno, gran finale
Oggi terzo ed ultimo giorno del “Villaggio Coldiretti Latina”, la grande manifestazione dedicata al mondo agricolo, alle eccellenze del territorio, alla cucina contadina e alle attività per famiglie. L’ingresso sarà libero e il programma della giornata di domenica 24 maggio offrirà eventi, laboratori, degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.
La giornata di oggi domenica 24 Maggio prende il via alle ore 8.30 con il Contest Tesori Pontini e l’accoglienza delle scuole presso il gazebo dedicato. Alle 10.00 spazio al saluto di benvenuto e alla presentazione ufficiale con speaker, seguito dalla sfilata delle scuole per la piazza con stendardi e dall’Inno Nazionale accompagnato dagli interventi delle istituzioni.
L’Area Palco sarà il cuore pulsante dell’evento, con gare, contest gastronomici, esibizioni musicali e momenti di animazione durante tutto l’arco della giornata. Tra gli appuntamenti più attesi, l’esibizione dello Chef Fabio alle 12.45, la proclamazione dei vincitori nel pomeriggio e, in serata, il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina diretto artisticamente dal Maestro Dario Rogato.
Ampio spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nella Casa Coldiretti si terranno degustazioni di vino curate dall’associazione “Strada del Vino”, mentre nell’area Cucina Contadina si alterneranno laboratori del casaro, scuole di cucina e presentazioni di ricette con la partecipazione di chef ed esperti del settore.
Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’olio extravergine di oliva nell’Oleoteca Unaprol/Evooschool, con incontri pensati per imparare a conoscere e riconoscere un olio Evo di qualità attraverso degustazioni guidate e approfondimenti.
Grande attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli grazie alla Fattoria Didattica, aperta per tutta la giornata con laboratori per bambini, la presenza della fattoria degli animali e l’Agrispa con consigli di bellezza e cosmetici a base di lumaca.
Per gli amanti degli animali, l’area ENCI proporrà attività di pet therapy, agility e addestramento base, sia in mattinata che nel pomeriggio.
A completare l’esperienza, il Mercato Campagna Amica resterà aperto dalle 10.00 alle 21.00 con le aziende agricole del territorio e i loro prodotti a chilometro zero, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare eccellenze locali direttamente dai produttori.
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