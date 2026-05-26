Micaela Ramazzotti ospite a Itri per la Krisis 2026 Summer Edition

Una grande festa dedicata ai giovani, al territorio e alle tradizioni locali ha animato piazza del Popolo a Latina nell’ultima giornata del Villaggio Coldiretti. Protagonista dell’evento il progetto “Tesori Pontini”, iniziativa educativa che ha coinvolto studenti, scuole e famiglie con l’obiettivo di valorizzare la storia, la cultura e le eccellenze della provincia.

Centinaia di alunni, con magliette e cappellini gialli, hanno preso parte alla manifestazione che ha trasformato il centro cittadino in un grande laboratorio all’aperto tra giochi, contest culturali, degustazioni e attività didattiche. Sono stati 25 gli istituti scolastici coinvolti in tutta la provincia, con circa 4.200 album didattici e carte da gioco distribuiti agli studenti. Quattordici scuole hanno partecipato alla giornata conclusiva.

La manifestazione si è aperta con la sfilata degli studenti e l’esecuzione dell’inno nazionale. Presenti, tra gli altri, il presidente provinciale di Coldiretti Latina Daniele Pili, il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Censi e l’ideatore del progetto Alberto Reggiani.

Momento centrale della giornata il contest dedicato alla conoscenza del territorio pontino. Gli studenti si sono confrontati su temi legati alla storia della provincia di Latina, ai 33 comuni del territorio, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. Tra gli argomenti affrontati anche la Via Appia patrimonio Unesco, i Giardini di Ninfa, il Parco del Circeo, le isole pontine e numerose specialità gastronomiche come la tiella di Gaeta, la bazzoffia di Sezze, le olive itrane e il prosciutto di Bassiano.

Spazio anche alla cucina con una gara gastronomica tra le scuole partecipanti. Ogni istituto ha presentato piatti e prodotti tipici del territorio, valutati da una giuria guidata da Chef Fabio, noto volto social legato al mondo culinario.

Ad accompagnare la giornata musica, animazione e gli stand di Campagna Amica dedicati ai prodotti a chilometro zero, oltre agli spazi dedicati all’olio extravergine, alle degustazioni e alle attività della fattoria didattica.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni finali e con il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina. Per il secondo anno consecutivo a vincere il contest è stato l’istituto comprensivo Roccagorga-Maenza.