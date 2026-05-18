Il Latina Calcio 1932 under 19 conquista la promozione in Primavera 2

LATINA – Il Latina Calcio 1932 conquista la promozione in Primavera 2 al termine di una finale combattuta e ricca di tensione. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, ai nerazzurri è bastato lo 0-0 contro il Catania per ottenere il salto di categoria, grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Al triplice fischio può esplodere la festa del Latina, al termine di una sfida intensa e bloccata, giocata su ogni pallone fino all’ultimo minuto. La gara è rimasta sempre in equilibrio, con il Catania proteso alla ricerca del gol necessario per ribaltare il verdetto e i nerazzurri bravi a contenere, difendere con ordine e gestire con lucidità il vantaggio costruito nel corso della stagione.

Il Latina è sceso in campo con Cherubini tra i pali, La Penna, Solazzo, Bacilieri, De Marchi, Lo Zito, De Fraia, Betti, Metawie, Lo Bianco e Di Giovannantonio. Nel corso della ripresa spazio anche a Saraz, Saurini, Fontana, Di Vincenzo e Traunini, inseriti per garantire energie fresche in una fase sempre più delicata del match.

Il Catania ha risposto con Coco, Sechi, Marchese, Di Giacomo, Allegra, Rizzotti, Catania, Parco, Costanzo, Coriolano e Donato, provando a incidere soprattutto nella ripresa con ulteriori cambi offensivi, senza però riuscire a superare la retroguardia nerazzurra.

La direzione di gara è stata affidata ad Aleorsini di Terni, assistito da Veli di Pisa e Lombardi di Chieti, con Mammoli di Perugia nel ruolo di quarto ufficiale. La partita, con il passare dei minuti, ha assunto toni sempre più nervosi: nella ripresa sono arrivati i cartellini gialli per Viola, Parco e Saurini, fino al finale caratterizzato da quattro espulsioni che hanno colpito De Marchi e Saraz per il Latina, Sechi e Coriolano per il Catania.

L’equilibrio della sfida è confermato anche dal dato dei calci d’angolo, terminati 5-5. Dopo un minuto di recupero nel primo tempo e otto nella ripresa, il fischio finale ha sancito la promozione del Latina.

“Una stagione costruita passo dopo passo e coronata da un’ultima prova di carattere, compattezza e sacrificio”, dicono dal club in una nota. Il Latina Primavera conquista la Primavera 2: una giornata destinata a restare nella storia del settore giovanile nerazzurro.