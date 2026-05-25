APPUNTAMENTI
La nuova stagione dei Parchi del Lazio inizia da Formia
I colori sgargianti della mongolfiera che si alzava in volo dalle alture del Redentore, lo spettacolo degli sbandieratori nell’antico borgo di Maranola con, sullo sfondo, il Golfo di Gaeta e le isole degli arcipelaghi campano e pontino hanno fatto da cornice alla Settimana Europea dei Parchi naturali che, per la prima volta da quando viene celebrata nel Lazio, si è tenuta nel sud pontino.
Il centro studi “De Santis” ha ospitato un tavolo di confronto sui progressi del nuovo corso della politica di rilancio della gestione e fruizione delle aree protette promossa dall’amministrazione Rocca e coordinata dall’assessore regionale Giancarlo Righini che in mattinata, a Settefrati, aveva appena firmato il nuovo piano di assetto del Parco di Abruzzo, Lazio, Molise. “L’azione di risanamento dei conti della Regione ha liberato risorse investite anche per assumere, dopo un blocco del turnover durato vent’anni, nuovi 54 guardiaparco già immessi in ruolo per favorire il ricambio generazionale e potenziare le attività di vigilanza, di cura e salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale. Un ulteriore investimento, già programmato, sarà destinato all’acquisto di nuovi mezzi di lavoro e in particolare – ha aggiunto Righini – di moderni pick-up dotati di modulo antincendio”.
“Il nuovo corso, pur mantenendo prioritaria la tutela degli habitat e della biodiversità, rilancia il protagonismo dei parchi che diventano luoghi aperti alla più ampia e diversificata fruizione da parte dei visitatori. “Le tante iniziative che abbiamo promosso e organizzato in occasione della Settimana Europea – ha detto Vincenzo Fedele, presidente del Parco Monti Aurunci – sono state il banco di prova che introduce il nuovo corso delle aree protette, che devono diventare luoghi di inclusività pronti ad accogliere un numero sempre maggiore di visitatori e turisti appassionati di natura, di escursioni, di cultura e tradizioni locali. I parchi diventano il primo e più formidabile strumento al servizio dello sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità locali”.
In sala, per testimoniare adesione e sostegno condiviso al nuovo corso, c’erano tanti sindaci, amministratori comunali, dirigenti delle Pro Loco, enti locali, il direttore del Parco Aurunci Giorgio De Marchis, i responsabili delle associazioni di escursionismo, volontariato e ambientaliste, i presidenti del Parco del Circeo e Parco Riviera Ulisse, Emanuela Zappone e Massimo Giovanchelli.
A chiudere il confronto istituzionale è stato l’europarlamentare Nicola Procaccini: “La natura – ha detto Procaccini – è la casa degli uomini ed essi hanno il diritto di viverla, nel rispetto, ma con pienezza. Aprire i parchi, farli vivere, renderli proattivi e coinvolgenti e funzionali allo sviluppo delle economie locali è la sfida che lanciamo per dimostrare che un altro ambientalismo è possibile”. L’emozione più grande è stata la liberazione di una poiana che, raccolta moribonda, è stata curata presso il Centro recupero animali selvatici (Cras) del Parco Riviera di Ulisse.
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Maratonina Azzurra: in 600 ai nastri di partenza, in tantissimi nella sede di Borgo Piave per l’open day dell’Aeronautica Militar
Ottima riuscita per la 16esima edizione della “Maratonina Azzurra”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” andata in scena il 24 Maggio, con partenza e arrivo nella sede di Borgo Piave dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. Proprio la “Forza Azzurra” è stata protagonista con una serie di servizi allestiti per l’accoglienza degli atleti e con svariate proposte per i visitatori: l’open day programmato per tutta la giornata ha permesso infatti a tante famiglie e tanti bambini di ammirare la mostra statica dei sistemi tecnologici in uso alla Brigata, ma anche di svolgere attività sportiva con i tecnici della Latina Basket, di gustare prelibatezze a km zero nello stand di Confagricoltura Latina e di informarsi sulle campagne di prevenzione promosse dalle volontarie della Lilt Latina. Proprio alla Lilt è stata devoluta parte del ricavato, nell’ambito dell’iniziativa “Un Dono dal Cielo” con destinazione di fondi alla Fondazione Buzzi di Milano, alla Pediatria del Fatebenefratelli e all’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Un tema sul quale si è soffermato anche il comandante della Brigata, Generale Giacomo Ghiglierio: “Oltre ai nostri compiti istituzionali siamo sempre promotori di iniziative benefiche tese ad aiutare i più bisognosi e ad esaltare i valori essenziali della vita. L’Aeronautica Militare e le strutture sanitarie condividono una missione comune: proteggere la vita, garantire sicurezza, offrire speranza. Questa alleanza rafforza il legame tra istituzioni e comunità, trasformando la solidarietà in un’azione concreta”.
La gara
La “Maratonina” ha previsto un percorso di 11 km con passaggio in piazza del Popolo e una non competitiva di 6 km lungo le strade circostanti, per la partecipazione complessiva di oltre 600 atleti. La gara podistica ha visto il successo di uno scatenato Michele Prova del Saroli Club, al traguardo dopo appena 35’56’’. Dopo di lui si sono piazzati Francesco Guidi dell’Atletica Sermoneta (36’55’), il campione in carica Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello (38’10’’), l’atleta dell’Aeronautica Militare Samuel Borraccino (39’43’’) ed il portacolori della Nuova Podistica Latina Matteo La Cascia (40’45’’). Proprio Borraccino si è imposto nella graduatoria riservata ai militari “azzurri”, precedendo Fabio Ferrazza, Luca De Pasquale, Massimo Catena e Franco Di Filippo. Tra le donne dell’Aeronautica, invece, premio a Filomena Castaldi. Sempre a proposito di donne, la sfilza di grandi nomi tra le podiste ai nastri di partenza ha visto emergere Antonella D’Aversa della Castro Running (46’55’’) davanti ad Alessandra Scaccia del Team Fractive Fontana Liri (47’54’’), a Sara Palombo della Nissolino Intesatletica Latina (49’40’’), a Roberta Andreoli della Podistica Priverno (50’35’’) e a Letizia Notarfonso dell’Olimpia Lazio (50’54’’). Tra le società, infine, il Centro Fitness Montello ha trionfato con 55 atleti al traguardo, davanti alla Nuova Podistica Latina, al Running Club Latina, alla Nissolino Intesatletica Latina e alla Podistica Aprilia. Un momento particolarmente emozionante della cerimonia di premiazione ha poi riguardato gli atleti speciali Fabrizio Percoco, Davis D’Arpino e la sorridente Ilaria accompagnata dagli spingitori Luca Monescalchi e Francesca Coco. Sono intervenuti per la consegna di trofei e premi, estesi anche ai primi tre di ogni categoria, vari rappresentanti della 4a Brigata, delle Istituzioni e delle Forze Armate: oltre al Comandante, Gen. Ghiglierio, hanno presenziato il vicecomandante Col. Ciro Piergianni ed il Col. Gianluca Casale; presenti per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza le sottufficiali Maria Chiara Gatto e Federica Bisceglia, per il Comando dei Carabinieri di Latina il Lgt. Isidoro Zimbardi, per il Comune di Cisterna l’assessore allo Sport Gaetana Capasso e per l’Ente Parco del Circeo la Dott.ssa Nicoletta Zuliani.
APPUNTAMENTI
Villaggio Coldiretti, il presidente di Coldiretti, Daniele Pili, ha raccontato l’andamento della manifestazione
A Latina, in occasione del “Villaggio Coldiretti Latina”, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato ai nostri microfoni l’andamento della manifestazione. “È stata una piazza strapiena di gente – ha spiegato – con tante soddisfazioni e molti complimenti. Sono davvero felice di aver portato in città le nostre eccellenze, la nostra tradizione e la nostra cultura”. Il presidente ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai temi dell’agricoltura e dell’alimentazione sana: “Attraverso Coldiretti vogliamo far capire quanto sia fondamentale mangiare sano e scegliere prodotti a chilometro zero”.
Guardando al programma, il presidente ha ricordato le attività previste tra workshop, momenti di approfondimento e intrattenimento, con particolare attenzione ai temi culturali e territoriali. Tra questi, anche un incontro dedicato alla via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e momenti musicali che hanno animato la piazza.
Grande attesa, infine, per la giornata di oggi dedicata ai più piccoli: “Sarà il trionfo dell’evento – ha dichiarato – con oltre 2000 bambini in piazza, protagonisti di attività didattiche e laboratori di cucina insieme a uno chef”.
Un’iniziativa che, nelle parole del presidente, rappresenta il frutto di un lavoro educativo portato avanti durante tutto l’anno nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e della cultura del cibo sano.
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Villaggio Coldiretti Latina: oggi terzo ed ultimo giorno, gran finale
Oggi terzo ed ultimo giorno del “Villaggio Coldiretti Latina”, la grande manifestazione dedicata al mondo agricolo, alle eccellenze del territorio, alla cucina contadina e alle attività per famiglie. L’ingresso sarà libero e il programma della giornata di domenica 24 maggio offrirà eventi, laboratori, degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.
La giornata di oggi domenica 24 Maggio prende il via alle ore 8.30 con il Contest Tesori Pontini e l’accoglienza delle scuole presso il gazebo dedicato. Alle 10.00 spazio al saluto di benvenuto e alla presentazione ufficiale con speaker, seguito dalla sfilata delle scuole per la piazza con stendardi e dall’Inno Nazionale accompagnato dagli interventi delle istituzioni.
L’Area Palco sarà il cuore pulsante dell’evento, con gare, contest gastronomici, esibizioni musicali e momenti di animazione durante tutto l’arco della giornata. Tra gli appuntamenti più attesi, l’esibizione dello Chef Fabio alle 12.45, la proclamazione dei vincitori nel pomeriggio e, in serata, il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina diretto artisticamente dal Maestro Dario Rogato.
Ampio spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nella Casa Coldiretti si terranno degustazioni di vino curate dall’associazione “Strada del Vino”, mentre nell’area Cucina Contadina si alterneranno laboratori del casaro, scuole di cucina e presentazioni di ricette con la partecipazione di chef ed esperti del settore.
Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’olio extravergine di oliva nell’Oleoteca Unaprol/Evooschool, con incontri pensati per imparare a conoscere e riconoscere un olio Evo di qualità attraverso degustazioni guidate e approfondimenti.
Grande attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli grazie alla Fattoria Didattica, aperta per tutta la giornata con laboratori per bambini, la presenza della fattoria degli animali e l’Agrispa con consigli di bellezza e cosmetici a base di lumaca.
Per gli amanti degli animali, l’area ENCI proporrà attività di pet therapy, agility e addestramento base, sia in mattinata che nel pomeriggio.
A completare l’esperienza, il Mercato Campagna Amica resterà aperto dalle 10.00 alle 21.00 con le aziende agricole del territorio e i loro prodotti a chilometro zero, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare eccellenze locali direttamente dai produttori.
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