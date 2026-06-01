Dal Red Carpet al Campo, al Francioni tutto pronto per la Partita del Cuore

LATINA – Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell’80° della Repubblica Italiana. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

LE ONORIFICENZE – A seguire, la Prefetta Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina, che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi, che si sono distinti per azioni di solidarietà, umanità impegno civico e sociale, o che hanno svolto lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

LA COSTITUZIONE – Momento significativo dell’evento sarà la lettura a cura dell’attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo sulla Costituzione con l’accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e di Cecilia Iacomini alla viola, cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani ragazzi di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni.

INNO E BANDIERA – La cerimonia si concluderà con il dispiegamento, sulla facciata del palazzo del Governo, del Vessillo Tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Latina che seguirà l’’Inno Nazionale cantato da Marianna Guerriero e Rebecca Sposato, allieve di canto del conservatorio “Ottorino Respighi”. E’ prevista la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.

LA MOSTRA – In Piazza della Libertà sarà allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari, mentre nell’androne della Prefettura, al termine della cerimonia, saranno esposti, nella mattinata, documenti cartacei originali relativi alla votazione per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente e per il “Referendum” del 2 giugno 1946, conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.

IL MANIFESTO – Per il manifesto celebrativo della ricorrenza, ci si è avvalsi del contributo di idee dei ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. Le iniziative descritte, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed Istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.