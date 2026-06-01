APPUNTAMENTI
Dal Red Carpet al Campo, al Francioni tutto pronto per la Partita del Cuore
Sport, spettacolo e beneficenza si incontrano allo stadio Domenico Francioni di Latina. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 10, andrà in scena “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina.
L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Il Cerchio delle Idee con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia e Comune di Latina, nasce con l’obiettivo di trasformare una giornata di sport in un’occasione concreta di solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto all’UNICEF per sostenere il progetto “La Scuola in Scatola”, destinato a garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria.
La manifestazione sarà molto più di una partita di calcio. Prima del fischio d’inizio il pubblico potrà assistere a una parata degli ospiti e a un ricco programma di intrattenimento che coinvolgerà numerose realtà del territorio. Sul prato del Francioni si alterneranno il Balletto di Latina, le Official Cheerleaders del Galilei Sani, il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino e le Winx, protagoniste di momenti dedicati ai più piccoli grazie alla collaborazione con Rainbow.
Spazio anche alle esibizioni sportive con i campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, mentre i Buffalos Latina cureranno l’ingresso delle squadre in perfetto stile football americano.
Il calcio d’inizio sarà affidato ad Anastasia Bagaglini, tra le più note interpreti del calcio freestyle femminile a livello internazionale.
Tra i protagonisti della Nazionale Attori figurano numerosi volti noti del cinema e della televisione, tra cui Giuseppe Zeno, Raimondo Todaro, Francesco Cicchella, Franco Oppini, Luca Capuano e Lele Propizio. Dall’altra parte scenderanno in campo i Vigili del Fuoco di Latina, pronti a rappresentare il territorio in una sfida all’insegna dello sport e della solidarietà.
Il commento della gara sarà affidato alla giornalista Dina Tomezzoli, affiancata da un ospite speciale molto amato dai bambini: Geronimo Stilton.
I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.
APPUNTAMENTI
Sessano Beer Fest, la manifestazione continua tra gusto, animazione e tribute band
Prosegue a Borgo Podgora la IV edizione del Sessano Beer Fest, la manifestazione che sa sabato 30 maggio sta animando il borgo presso l’area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria di Sessano. Fino a martedì 2 giugno la festa della birra continuerà con la possibilità di gustare ottimi piatti e pizza cotta al forno a legna, e di godere della buona musica dal vivo con l’esibizione di varie tribute band.
Questa sera, lunedì 1° giugno l’apertura dello stand gastronomico è prevista alle ore 20:00, mentre alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo musicale dei Rock Sotto Assedio – Vasco Rossi Tribute Band.
Domani, martedì 2 giugno, la serata si aprirà alle 20:00 con lo stand gastronomico e alle 21:30 proseguirò con il concerto dei Museum – Muse Tribute Band.
Presente ogni sera un’area dedicata all’intrattenimento dei bambini. Il ricavato della manifestazione contribuirà alla realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione delle strutture parrocchiali.
APPUNTAMENTI
80° della Repubblica Italiana, pronta la cerimonia promossa dalla Prefettura di Latina. Trentatré onorificenze
LATINA – Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell’80° della Repubblica Italiana. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.
LE ONORIFICENZE – A seguire, la Prefetta Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina, che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi, che si sono distinti per azioni di solidarietà, umanità impegno civico e sociale, o che hanno svolto lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
LA COSTITUZIONE – Momento significativo dell’evento sarà la lettura a cura dell’attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo sulla Costituzione con l’accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e di Cecilia Iacomini alla viola, cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani ragazzi di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni.
INNO E BANDIERA – La cerimonia si concluderà con il dispiegamento, sulla facciata del palazzo del Governo, del Vessillo Tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Latina che seguirà l’’Inno Nazionale cantato da Marianna Guerriero e Rebecca Sposato, allieve di canto del conservatorio “Ottorino Respighi”. E’ prevista la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.
LA MOSTRA – In Piazza della Libertà sarà allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari, mentre nell’androne della Prefettura, al termine della cerimonia, saranno esposti, nella mattinata, documenti cartacei originali relativi alla votazione per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente e per il “Referendum” del 2 giugno 1946, conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.
IL MANIFESTO – Per il manifesto celebrativo della ricorrenza, ci si è avvalsi del contributo di idee dei ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. Le iniziative descritte, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed Istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.
APPUNTAMENTI
Sapori nel Parco, a Sabaudia il 6 e 7 giugno prodotti stagionali, racconti, laboratori, attività sportive
SABAUDIA – Il 6 e 7 giugno il Centro Visitatori di Sabaudia ospiterà la terza edizione de “I Sapori del Parco”, un evento che celebra l’incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche e tradizioni locali, attraverso un percorso immersivo pensato per coinvolgere visitatori, famiglie e appassionati.
Tra prodotti stagionali, racconti di produttori, laboratori, show-cooking e attività sportive e all’aria aperta, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che attraversa il cuore più autentico del territorio, dove sostenibilità, cultura e comunità si intrecciano in un’esperienza di scoperta e condivisione. L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Regione Lazio, da Federparchi e dai Comuni di Latina, Ponza, San Felice Circeo, Sabaudia e Terracina, si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30 e domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30 presso il Centro Visitatori del Parco, in Via Carlo Alberto 188 a Sabaudia.
Un’iniziativa fortemente voluta dalla nuova governance dell’Ente Parco – nella persona della Presidente Emanuela Zappone, già Commissario Straordinario fin dalla prima edizione, e del Direttore Stefano Donati – che insieme hanno saputo costruire nel tempo una rete solida di collaborazioni istituzionali e territoriali.
“I Sapori del Parco” è tra le iniziative più attese del territorio: un evento capace di unire enogastronomia, cultura, sport e natura in un’unica proposta, sempre più partecipata e inclusiva. Non un semplice appuntamento, ma un percorso che accompagna i visitatori alla scoperta dei territori del Parco, a passo lento, gustando prodotti tipici e ricette a km0 – dalle più tradizionali alle più innovative – e partecipando a laboratori, attività all’aperto, momenti sportivi e di divulgazione. Un’esperienza autentica per grandi e piccoli.
In programma laboratori, degustazioni e show coking con ospiti di eccezione. Tra le attività più attese, la dimostrazione della preparazione della ricotta di bufala a cura del casaro Alessandro De Cesaris, in arte “Cacio Cavaliere”, il laboratorio creativo “Il bouquet a Km0”, condotto dalle Lady Chef Cristina Todaro, Claudia Di Fazio, Beatrice D’Elia e Stefania Pilli dell’Associazione Provinciale Cuochi di Latina, presieduta dalla Lady Chef Maria Nasso, pensato per incentivare il consumo di frutta e verdura in modo originale, “Sapori d’Estate: degustazione guidata del Cocomero Pontino” tra i prodotti più rappresentativi del Parco. Gli appassionati di vino potranno partecipare alla masterclass sui vitigni locali guidata da Umberto Trombelli, miglior sommelier AIS del Lazio 2014, arricchita quest’anno da un focus sui distillati e su un progetto di economia circolare “dal seme alla bottiglia”.
Un’altra novità di questa edizione: domenica sera, alle ore 19:30, lo show cooking gluten free con lo Chef Andrea Palmieri, volto noto di Uno Mattina (RAI) e Mangiare con Gusto (Alma TV), che proporrà ricette a km0 adatte anche a chi ha intolleranze alimentari. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio, con la partecipazione del Presidente Angelo Mocci. A seguire, alle ore 20:45, la masterclass “Taste the science” dedicata ai pani del Lazio, condotta da Matteo Martini, Presidente di Frascati Scienze, e Marco Bocchini, Presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Pane di Genzano IGP: un incontro in cui scienza, ricerca e agricoltura si uniscono per raccontare uno degli alimenti più importanti della tradizione.
IL PROGRAMMA – Sabato 6 giugno, alle ore 17:00, dopo i saluti istituzionali, si terrà la presentazione del Forum Permanente per il Turismo Sostenibile del Parco: un momento di confronto sul percorso verso l’ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS). Domenica 7 giugno sono previsti due talk: alle ore 11:00 “Sport e Natura: il Parco come luogo di benessere” e alle ore 17:00 “Vino e Olio: un racconto di tradizione e territorio”, un viaggio alla scoperta di due prodotti simbolo della cultura mediterranea e del loro legame con il territorio. I talk saranno moderati dalla giornalista televisiva Adele Di Benedetto (Alma Tv e Gruppo Netweek).
Attività outdoor per tutta la famiglia. Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Sabaudia, la Pro Loco di San Felice Circeo e le associazioni del territorio, il programma si arricchisce di attività all’aperto, laboratori didattici per bambini ed esperienze sportive. Domenica sarà inoltre possibile visitare il Museo del Parco, per approfondire la conoscenza del territorio, della sua storia naturale e delle sue peculiarità ambientali.
“Con “I Sapori del Parco” vogliamo costruire un ponte tra l’area protetta e le comunità che la abitano e la custodiscono. Il Parco non è solo un luogo da tutelare, ma un ambiente vivo, che può e deve essere vissuto con consapevolezza, rispetto e partecipazione” – afferma Emanuela Zappone, Presidente del Parco Nazionale del Circeo. “Questo è l’evento che meglio rappresenta il modello di parco dialogante che vogliamo portare avanti: un’area protetta che non si chiude in sé stessa, ma si apre, ascolta, coinvolge e restituisce valore al territorio. Iniziative come questa rafforzano l’identità locale e favoriscono la nascita di nuove sinergie tra istituzioni, imprese e cittadini. Vogliamo promuovere un modello di fruizione sostenibile, capace di coniugare qualità della vita, benessere e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Abbiamo dato un segnale forte di quanto il Parco sia pronto a investire attivamente nello sviluppo sostenibile del territorio. La risposta del pubblico e il coinvolgimento delle istituzioni ci dicono che la direzione è quella giusta”.
L’Ente Parco Nazionale del Circeo invita famiglie, bambini, sportivi, appassionati di natura e buona cucina, curiosi e rappresentanti della stampa a vivere insieme due giornate indimenticabili.
Un ringraziamento speciale va all’agenzia Almadela che cura tutta l’organizzazione dell’evento, i produttori, alle associazioni Circe APS, Exotique, Stone Outdoor Experience, AVPT Workout, Spazio Lab, Lady Chef Latina, AIS Lazio, AIC Lazio, Cocci e Coriandoli, Il Cacio Cavaliere, Frascati Scienze, Consorzio Pane Genzano IGP, le Pro Loco di Sabaudia e San Felice Circeo, e ai Carabinieri del Reparto Biodiversità di Fogliano e del Reparto Parco Nazionale del Circeo per la preziosa collaborazione.
Più Letti
-
TITOLI10 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 giugno 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 31 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 29 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026