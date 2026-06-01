Latina, rimossa la cabina elettrica da Piazza Buozzi: era stata realizzata in zona tutelata

LATINA – “L’incendio che ha colpito l’ingresso dello stabilimento ci ha lasciato senza parole, ma quello che è arrivato dopo ci ha ricordato quanto sia speciale ciò che ci circonda”. Lo scrivono in un post i titolari del Tortuga Beach, dopo l’incendio doloso che ha interessato la passerella d’accesso alla struttura. Un fatto su cui sono in corso le indagini della polizia.

La proprietà del Tortuga ringrazia per le “telefonate, parole di incoraggiamento e gesti di affetto: abbiamo sentito la vicinanza di tantissime persone – scrivono – e per questo vogliamo dirvi semplicemente grazie. Grazie a chi ci ha pensato, a chi ci ha scritto e a chi continua a sostenerci. Il vostro affetto ci dà la forza e la motivazione per guardare avanti”.

“Noi siamo già al lavoro”, conclude il post. Una risposta precisa a chi ha messo in atto l’intimidazione.