Festa della Repubblica, a Cisterna si inaugurano Largo 21 Donne della Costituente e la Scalinata della Costituzione italiana

CISTERNA DI LATINA – Cisterna dedica il 2 giugno, l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana alle donne e alla Costutuzione.

Nel pomeriggio, alle ore 18, ci sarà l’intitolazione di Largo 21 Donne della Costituente, nell’area di fronte al Pat in via dei Monti Lepini: si tratta una iniziativa che restituisce visibilità e rende omaggio alla componente femminile dell’Assemblea Costituente, le 21 pioniere elette il 2 giugno 1946. Erano appena il 3,8% dei 556 deputati totali ma sono state le prime italiane a votare e ad essere elette in Parlamento. Tra loro c’erano Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli.

A seguire, alle ore 18.30, ci sarà invece l’inaugurazione della Scalinata della Costituzione Italiana, nel parcheggio di via Giordano Bruno (di fronte alle Poste). Si tratta di un importante intervento di riqualificazione del borgo storico e connessione tra aree diverse del centro di Cisterna realizzato con fondi PNRR. Per l’occasione saranno letti alcuni articoli della Costituzione.

La giornata proseguirà, a partire dalle ore 21.30, presso la Corte di Palazzo Caetani con la proiezione in diretta da piazza del Quirinale de “I volti della Repubblica”, la trasmissione voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal Referendum che ha istituito la Repubblica Italiana. Cisterna è uno dei circa 100 Comuni in Italia che ha aderito alla richiesta trasmessa dall’Anci per offrire a tutti i cittadini la possibilità di assistervi in piazza e condividere l’evento.

La trasmissione ripercorrerà la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema, della letteratura e con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco allestito in Piazza del Quirinale.

In mattinata, a partire dalle ore 10.30, a Piazza XIX Marzo ci sarà il raduno delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, di volontariato e della Protezione civile con bandiere e Labari che, dopo gli onori al Gonfalone decorato, raggiungeranno Piazza Amedeo di Savoia. Qui avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.