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Festa della Repubblica, a Cisterna si inaugurano Largo 21 Donne della Costituente e la Scalinata della Costituzione italiana
CISTERNA DI LATINA – Cisterna dedica il 2 giugno, l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana alle donne e alla Costutuzione.
Nel pomeriggio, alle ore 18, ci sarà l’intitolazione di Largo 21 Donne della Costituente, nell’area di fronte al Pat in via dei Monti Lepini: si tratta una iniziativa che restituisce visibilità e rende omaggio alla componente femminile dell’Assemblea Costituente, le 21 pioniere elette il 2 giugno 1946. Erano appena il 3,8% dei 556 deputati totali ma sono state le prime italiane a votare e ad essere elette in Parlamento. Tra loro c’erano Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli.
A seguire, alle ore 18.30, ci sarà invece l’inaugurazione della Scalinata della Costituzione Italiana, nel parcheggio di via Giordano Bruno (di fronte alle Poste). Si tratta di un importante intervento di riqualificazione del borgo storico e connessione tra aree diverse del centro di Cisterna realizzato con fondi PNRR. Per l’occasione saranno letti alcuni articoli della Costituzione.
La giornata proseguirà, a partire dalle ore 21.30, presso la Corte di Palazzo Caetani con la proiezione in diretta da piazza del Quirinale de “I volti della Repubblica”, la trasmissione voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal Referendum che ha istituito la Repubblica Italiana. Cisterna è uno dei circa 100 Comuni in Italia che ha aderito alla richiesta trasmessa dall’Anci per offrire a tutti i cittadini la possibilità di assistervi in piazza e condividere l’evento.
La trasmissione ripercorrerà la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema, della letteratura e con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco allestito in Piazza del Quirinale.
In mattinata, a partire dalle ore 10.30, a Piazza XIX Marzo ci sarà il raduno delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, di volontariato e della Protezione civile con bandiere e Labari che, dopo gli onori al Gonfalone decorato, raggiungeranno Piazza Amedeo di Savoia. Qui avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.
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80° della Repubblica Italiana, pronta la cerimonia promossa dalla Prefettura di Latina. Trentatré onorificenze
LATINA – Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell’80° della Repubblica Italiana. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.
LE ONORIFICENZE – A seguire, la Prefetta Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina, che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi, che si sono distinti per azioni di solidarietà, umanità impegno civico e sociale, o che hanno svolto lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
LA COSTITUZIONE – Momento significativo dell’evento sarà la lettura a cura dell’attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo sulla Costituzione con l’accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e di Cecilia Iacomini alla viola, cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani ragazzi di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni.
INNO E BANDIERA – La cerimonia si concluderà con il dispiegamento, sulla facciata del palazzo del Governo, del Vessillo Tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Latina che seguirà l’’Inno Nazionale cantato da Marianna Guerriero e Rebecca Sposato, allieve di canto del conservatorio “Ottorino Respighi”. E’ prevista la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.
LA MOSTRA – In Piazza della Libertà sarà allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari, mentre nell’androne della Prefettura, al termine della cerimonia, saranno esposti, nella mattinata, documenti cartacei originali relativi alla votazione per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente e per il “Referendum” del 2 giugno 1946, conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.
IL MANIFESTO – Per il manifesto celebrativo della ricorrenza, ci si è avvalsi del contributo di idee dei ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. Le iniziative descritte, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed Istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.
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Sessano Beer Fest, la manifestazione continua tra gusto, animazione e tribute band
Prosegue a Borgo Podgora la IV edizione del Sessano Beer Fest, la manifestazione che da sabato 30 maggio sta animando il borgo presso l’area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria di Sessano. Fino a martedì 2 giugno la festa della birra continuerà con la possibilità di gustare ottimi piatti e pizza cotta al forno a legna, e di godere della buona musica dal vivo con l’esibizione di varie tribute band.
Questa sera, lunedì 1° giugno l’apertura dello stand gastronomico è prevista alle ore 20:00, mentre alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo musicale dei Rock Sotto Assedio – Vasco Rossi Tribute Band.
Domani, martedì 2 giugno, la serata si aprirà alle 20:00 con lo stand gastronomico e alle 21:30 proseguirà con il concerto dei Museum – Muse Tribute Band.
Presente ogni sera un’area dedicata all’intrattenimento dei bambini. Il ricavato della manifestazione contribuirà alla realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione delle strutture parrocchiali.
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Dal Red Carpet al Campo, al Francioni tutto pronto per la Partita del Cuore
Sport, spettacolo e beneficenza si incontrano allo stadio Domenico Francioni di Latina. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 10, andrà in scena “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina.
L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Il Cerchio delle Idee con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia e Comune di Latina, nasce con l’obiettivo di trasformare una giornata di sport in un’occasione concreta di solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto all’UNICEF per sostenere il progetto “La Scuola in Scatola”, destinato a garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria.
La manifestazione sarà molto più di una partita di calcio. Prima del fischio d’inizio il pubblico potrà assistere a una parata degli ospiti e a un ricco programma di intrattenimento che coinvolgerà numerose realtà del territorio. Sul prato del Francioni si alterneranno il Balletto di Latina, le Official Cheerleaders del Galilei Sani, il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino e le Winx, protagoniste di momenti dedicati ai più piccoli grazie alla collaborazione con Rainbow.
Spazio anche alle esibizioni sportive con i campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, mentre i Buffalos Latina cureranno l’ingresso delle squadre in perfetto stile football americano.
Il calcio d’inizio sarà affidato ad Anastasia Bagaglini, tra le più note interpreti del calcio freestyle femminile a livello internazionale.
Tra i protagonisti della Nazionale Attori figurano numerosi volti noti del cinema e della televisione, tra cui Giuseppe Zeno, Raimondo Todaro, Francesco Cicchella, Franco Oppini, Luca Capuano e Lele Propizio. Dall’altra parte scenderanno in campo i Vigili del Fuoco di Latina, pronti a rappresentare il territorio in una sfida all’insegna dello sport e della solidarietà.
Il commento della gara sarà affidato alla giornalista Dina Tomezzoli, affiancata da un ospite speciale molto amato dai bambini: Geronimo Stilton.
I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.
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