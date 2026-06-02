Cinema e Immagini, sei scuole proiettano i loro corti al Supercinema di Latina

LATINA – Anche quest’anno il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricoperto il ruolo di scuola capofila in un Progetto Cips – cinema e immagini per la scuola – promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Domani, mercoledì 3 giugno, alle 15:30, al Supercinema di Latina, saranno proiettati i cortometraggi realizzati da sei istituti scolastici del territorio. Oltre al Liceo Classico Dante Alighieri, sono stati coinvolti Giovanni Cena e Leonardo Da Vinci di Latina, l’Istituto Verga e il Manfredini di Pontinia e il San Tommaso d’Aquino di Priverno. Rispetto allo scorso anno la rete ha visto il nuovo ingresso di due Istituti in più.

Coordinati dalla prof.ssa Norma Pitrolo con il contributo del responsabile scientifico Valerio Sbravatti, i docenti e formatori Ugo Del Rosso, Ilaria Franciotti e Anna Eugenia Morini, hanno registrato interesse e coinvolgimento da parte dei gruppi partecipanti, giungendo alla realizzazione di ben sei lavori. Sofddisfatta la Dirigente del Liceo Alighieri, Michela Zuccaro, che conferma l’intenzione di dare spazio alla didattica del Linguaggio audiovisivo come possibilità aggregante e trasversale di fare scuola.

“Il tema centrale di quest’anno, “Donne in Luce”, – spiegano dalla scuola – ha infatti permesso un confronto sulle differenze, sulle emozioni e sulle zone di invisibilità, che spesso penalizzano le relazioni affettive e la crescita positiva. Domani le scuole coinvolte potranno vedere su grande schermo, in sala cinematografica, i risultati del percorso”.

L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutta la città.