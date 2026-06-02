SCUOLA
Cinema e Immagini, sei scuole proiettano i loro corti al Supercinema di Latina
LATINA – Anche quest’anno il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricoperto il ruolo di scuola capofila in un Progetto Cips – cinema e immagini per la scuola – promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Domani, mercoledì 3 giugno, alle 15:30, al Supercinema di Latina, saranno proiettati i cortometraggi realizzati da sei istituti scolastici del territorio. Oltre al Liceo Classico Dante Alighieri, sono stati coinvolti Giovanni Cena e Leonardo Da Vinci di Latina, l’Istituto Verga e il Manfredini di Pontinia e il San Tommaso d’Aquino di Priverno. Rispetto allo scorso anno la rete ha visto il nuovo ingresso di due Istituti in più.
Coordinati dalla prof.ssa Norma Pitrolo con il contributo del responsabile scientifico Valerio Sbravatti, i docenti e formatori Ugo Del Rosso, Ilaria Franciotti e Anna Eugenia Morini, hanno registrato interesse e coinvolgimento da parte dei gruppi partecipanti, giungendo alla realizzazione di ben sei lavori. Sofddisfatta la Dirigente del Liceo Alighieri, Michela Zuccaro, che conferma l’intenzione di dare spazio alla didattica del Linguaggio audiovisivo come possibilità aggregante e trasversale di fare scuola.
“Il tema centrale di quest’anno, “Donne in Luce”, – spiegano dalla scuola – ha infatti permesso un confronto sulle differenze, sulle emozioni e sulle zone di invisibilità, che spesso penalizzano le relazioni affettive e la crescita positiva. Domani le scuole coinvolte potranno vedere su grande schermo, in sala cinematografica, i risultati del percorso”.
L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutta la città.
SCUOLA
Parità di genere, studenti premiati in Provincia per il concorso “Parità in Azione!”
LATINA – Si è svolta questa mattina nella Sala consiliare Duilio Cambellotti della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro, che ha visto protagonisti studentesse e studenti degli istituti scolastici e formativi del territorio.
Ad aprire la cerimonia è stata la Consigliera di Parità della Provincia di Latina, Simona Mulè: «La parità nel mondo del lavoro e nella società non può essere considerata soltanto un obiettivo normativo o istituzionale, ma deve divenire un principio culturale condiviso, capace di incidere concretamente sulle opportunità, sul riconoscimento del merito e sulla libertà di ogni persona di esprimere pienamente il proprio talento – ha dichiarato – . Per questo abbiamo scelto di coinvolgere le scuole: perché i giovani oggi rappresentano la parte più consapevole e pronta al cambiamento della nostra società. I lavori presentati hanno dimostrato maturità, creatività e una straordinaria sensibilità nel superare stereotipi ancora troppo radicati. È stato emozionante vedere i ragazzi vivere questa giornata all’interno della Sala Cambellotti, sentendosi parte delle istituzioni e protagonisti attivi di un messaggio di rispetto, inclusione e responsabilità sociale».
Nel corso della cerimonia è intervenuto il Consigliere provinciale Pasquale Casalini, delegato dal Presidente della Provincia Federico Carnevale, che evidenziando il valore dell’iniziativa, ha dichiarato: «Oggi la Provincia di Latina non ha ospitato soltanto una premiazione, ma ha istituito un presidio permanente di valori fondamentali: quelli della parità, del rispetto e della dignità di ogni persona, partendo proprio dai ragazzi. Le istituzioni hanno il dovere di creare occasioni concrete di partecipazione e di ascolto, affinché i giovani possano sentirsi protagonisti del cambiamento culturale e sociale dei nostri territori».
All’evento ha preso parte anche la Viceprefetta vicaria Monica Perna, e la Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina, Marialanda Ippolito, che ha ribadito l’importanza di costruire percorsi di dialogo e partecipazione attiva capaci di rafforzare il senso civico, la cultura del rispetto e la fiducia nelle istituzioni democratiche.
Presenti, inoltre, i Dirigenti scolastici, Docenti e Referenti degli istituti partecipanti, che hanno accompagnato gli studenti nel percorso progettuale e formativo, contribuendo con il proprio impegno alla riuscita dell’iniziativa e alla diffusione dei valori delle pari opportunità all’interno del mondo della scuola.
SCUOLA
Latina Futura: ecco come gli studenti di Majorana, Grassi e Marconi vorrebbero palazzo Key, Evergreen e skatepark
LATINA – Presenteranno le loro idee per “Latina futura”, alcune classi dei licei G.B. Grassi, E. Majorana e G. Marconi che hanno completato un percorso di Urban Center finalizzato alla formazione di cittadini attivi e consapevoli.
Il progetto ideato da Maria Letizia Parisi e coordinato da Oriana Ciaccio è stato strutturato in tre moduli: il primo, dedicato alla conoscenza storica del nostro territorio, ha visto i ragazzi approfondire i temi inerenti lo storico controllo delle acque dell’Agro Pontino, la bonifica integrale e l’urbanistica di fondazione grazie alle relatrici: la ricercatrice Anna Maria Tomassini della Fondazione Angelo Tomassini e l’architetta Maria Teresa Accatino dell’associazione Italia Nostra.
Il secondo modulo ha permesso agli alunni di acquisire la minima competenza tecnica nell’osservare criticamente la propria città, attraverso strumenti come l’analisi SWOT e una introduzione all’analisi urbanistica. I formatori sono stati l’ingegnere Emilio Ranieri, l’architetto Francesco Becherucci, l’architetto Federico Ianiri, il dottor Giuseppe Panico e, per l’ambito naturalistico, il professore Mauro Iberite.
Durante il terzo modulo i ragazzi hanno progettato la riqualificazione di un elemento del tessuto urbano. Il Marconi ha lavorato su Palazzo Key e Mulino Piattella, mentre il Majorana ha scelto il parco Evergreen e i loro progetti verranno presentati nell’Aula Magna dei loro istituti rispettivamente il 28 maggio e il 3 giugno dalle 10.00 alle 13.00. Il Grassi presenterà le idee progettuali sul Parco Santa Rita e sull’annesso Skatepark il 29 maggio nella Casa del Combattente a partire dalle ore 16.00.
“Gli incontri rappresentano un importante momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti, pertanto è auspicabile una nutrita partecipazione – spiegano in una nota i curatori – . Il progetto ha impegnato gli alunni per un intero anno scolastico, durante il quale hanno osservato, analizzato e reinterpretato spazi, bisogni e opportunità del territorio, elaborando riflessioni, proposte e visioni, attività che hanno stimolato in loro la consapevolezza di dover divenire cittadini attivi e partecipativi. Urban Center ha scelto di rivolgersi alle nuove generazioni ritenendo fondamentale la formazione di un dialogo concreto tra istituzioni, scuola e comunità locale, nella convinzione che il futuro della città si costruisca anche e soprattutto attraverso l’ascolto delle idee dei giovani cittadini”.
SCUOLA
La Provincia di Latina premia gli studenti che promuovono l’uguaglianza nel mondo del lavoro
LATINA – Si terrà giovedì 28 maggio, alle ore 10.00, presso la Sala consiliare “Duilio Cambellotti” della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina.
L’iniziativa, bandita con determinazione dirigenziale n. 969 del 10 dicembre 2025, ha coinvolto gli istituti scolastici e formativi del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro.
Alla cerimonia prenderanno parte gli studenti e le studentesse degli istituti ISS “Teodosio Rossi”, ITS Meccatronico del Lazio Academy, Latina Formazione e Lavoro (sedi di Latina e Fondi) e IS “Galilei-Sani”, protagonisti di un percorso creativo e formativo che ha portato alla realizzazione di elaborati originali nelle categorie “Logo” e “Prodotto multimediale”.
I lavori sono stati esaminati da una Commissione di valutazione composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, della comunicazione e delle parti sociali, presieduta dalla Consigliera di Parità Simona Mulè. A farne parte Michele Tiero, Giorgia Ortu La Barbera, Sandra Verduci per la Camera di Commercio, Martina Mayol per la Consulta Provinciale degli Studenti, Daniela Novelli per la comunicazione, Antonio Bonetti per l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Durante la cerimonia saranno proclamati i vincitori delle due categorie previste dal bando, con l’assegnazione dei premi destinati agli istituti scolastici di appartenenza: 500 euro per il miglior logo e 1.000 euro per il miglior prodotto multimediale. A tutti i partecipanti sarà conferito il titolo simbolico di “Alfiere della Parità”, mentre agli istituti verrà riconosciuto il ruolo di “Ambasciatori della Parità”, a testimonianza dell’impegno nella diffusione di una cultura inclusiva, rispettosa delle differenze e orientata alla valorizzazione del merito.
All’iniziativa prenderà parte anche la Prefettura di Latina, rappresentata dalla Viceprefetto Capo di Gabinetto, Dr.ssa Marialanda Ippolito, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso i temi delle pari opportunità e della promozione di una cultura del rispetto e dell’inclusione.
«Come Provincia crediamo che il rapporto con le scuole debba essere sempre più forte e concreto. Iniziative come questa aiutano i ragazzi a confrontarsi con temi fondamentali per la crescita civile e sociale delle nostre comunità, attraverso linguaggi moderni, creatività e partecipazione attiva» – dichiara il Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale – . Le nuove generazioni oggi ci chiedono istituzioni credibili, capaci di ascoltare e di creare opportunità di confronto reale. Questo concorso dimostra quanto i giovani sappiano essere maturi, consapevoli e pronti a costruire una cultura del rispetto e della responsabilità che deve partire proprio dai territori e dal mondo della formazione».
«Con “Parità in Azione!” abbiamo voluto dare voce ai giovani, alla loro sensibilità e alla loro capacità di immaginare una società più equa e inclusiva – dichiara la Consigliera di Parità Simona Mulè –. I lavori presentati dimostrano quanto le nuove generazioni siano pronte a superare vecchi stereotipi e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sul merito e sulle pari opportunità. La partecipazione attiva delle scuole rappresenta un segnale importante per il futuro del nostro territorio».
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