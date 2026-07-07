A Latina arriva LEPAS, Suv Super Hybrid del gruppo Chery da  ICAR SPA

Latina si prepara ad accogliere una nuova visione della mobilità: da ICAR SPA infatti arriva LEPAS, il nuovo brand dalla visione innovativa del gruppo Chery dedicata a una nuova idea di mobilità premium accessibile. LEPAS nasce dal concept globale “Drive the Elegance”, un approccio che ridefinisce il modo di vivere l’automobile attraverso la fusione tra design sofisticato di ispirazione europea, tecnologie avanzate e una nuova attenzione al comfort e all’esperienza a bordo.

Icar spa, punto di riferimento automotive in provincia di Latina dal 1968 con sede in Borgo Piave 93, ci ha svelato in anteprima di essere tra i primi concessionari in Italia a presentare il nuovo brand. Un riconoscimento che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi precedenti: a ottobre 2025, infatti, il team ICAR SPA è stato invitato in Cina per vivere in anteprima l’esperienza LEPAS, entrando in contatto diretto con i primi prototipi e le versioni pre-serie dei modelli della gamma. Qui il team ha avuto l’opportunità di svolgere attività di valutazione strutturata, compilando questionari dedicati e analizzando in modo approfondito aspetti fondamentali come sensazioni di guida, qualità percepita, comfort e integrazione tecnologica. Le osservazioni raccolte sono state condivise direttamente con il team di sviluppo del brand. Il contributo di ICAR SPA non si è limitato alla semplice prova su strada: sono stati forniti feedback concreti e suggerimenti mirati, con l’obiettivo di contribuire a un’evoluzione dei modelli sempre più vicina alle esigenze reali dei clienti che oggi cercano un’auto a Latina.

Ogni indicazione è stata orientata al perfezionamento di elementi chiave come ergonomia, esperienza a bordo e qualità complessiva della guida, affinché i veicoli LEPAS possano esprimere al meglio la propria filosofia: eleganza, comfort e qualità della vita quotidiana a bordo.

Per ICAR SPA, partecipare a questo processo significa andare oltre il ruolo tradizionale di concessionaria, assumendo la funzione di vero e proprio ponte tra il brand e le persone che ogni giorno scelgono la loro prossima auto.

La filosofia di LEPAS: la fusione tra agilità e potenza simbolicamente rappresentata dal leopardo, inteso come espressione di eleganza dinamica; la creazione di una “Elegant Mobility Life”, dove il veicolo diventa uno spazio di benessere, stile e qualità del viaggio. La gamma si inserisce nel segmento SUV con motorizzazioni Plug-in Hybrid ed elettriche, progettate per offrire un equilibrio tra prestazioni, efficienza e riduzione delle emissioni.

Il debutto sul mercato italiano avviene attraverso tre modelli L8 e successivamente usciranno i modelli L4 e L6. Scopri di più sul modello L8: https://www.icarspa.it/lepas-icar-latina/lepas-8/ Presso la sede di Borgo Piave 93 sarà presto possibile scoprire i nuovi modelli, ricevere consulenze dedicate e prenotare esperienze di guida esclusive, pensate per far vivere in prima persona la filosofia del brand.

Scopri di più su questo brand: https://www.icarspa.it/lepas-icar-latina/homepage/