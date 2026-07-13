Schianto mortale tra Gaeta e Sperlonga, muore un centauro, grave la fidanzata

Fine settimana di controlli dei Carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l’impiego congiunto dei militari delle Stazioni territorialmente competenti, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla Stazione Carabinieri di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane sia lungo il litorale.

Nel corso del servizio, sia su Ponza che Ventotene, sottoposti a verifica complessivamente 10 veicoli, identificare 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, verificata la regolarità di due natanti, sui quali sono state controllate 10 persone. Contestualmente, all’esito di accessi ispettivi effettuati presso 6 esercizi pubblici, per le quali sono state comminate ammende per 7.000 euro.

L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’attenta presenza dell’Arma dei Carabinieri sulle isole pontine, attraverso un’azione coordinata che coniuga controllo del territorio, tutela della salute, prevenzione dei reati e rispetto delle regole, contribuendo a preservare un contesto di serenità e di convivenza civile durante il periodo dell’anno in cui si registra la maggiore affluenza di turisti e visitatori.