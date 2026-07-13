CRONACA
Ponza e Ventotene: Controlli straordinari dei Carabinieri. Sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica per la stagione estiva
Fine settimana di controlli dei Carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l’impiego congiunto dei militari delle Stazioni territorialmente competenti, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla Stazione Carabinieri di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane sia lungo il litorale.
Nel corso del servizio, sia su Ponza che Ventotene, sottoposti a verifica complessivamente 10 veicoli, identificare 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, verificata la regolarità di due natanti, sui quali sono state controllate 10 persone. Contestualmente, all’esito di accessi ispettivi effettuati presso 6 esercizi pubblici, per le quali sono state comminate ammende per 7.000 euro.
L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’attenta presenza dell’Arma dei Carabinieri sulle isole pontine, attraverso un’azione coordinata che coniuga controllo del territorio, tutela della salute, prevenzione dei reati e rispetto delle regole, contribuendo a preservare un contesto di serenità e di convivenza civile durante il periodo dell’anno in cui si registra la maggiore affluenza di turisti e visitatori.
CRONACA
Mare mosso, due tragedie in poche ore sul litorale laziale
Due tragedie in poche ore sul litorale laziale. Alla Bufalara, nel territorio di Sabaudia, un uomo di 50 anni è morto annegato nei pressi del chiosco della Strada Interrotta dopo essere finito in acqua per cause ancora in corso di accertamento. Inutili i tentativi di soccorso.
Un episodio analogo si è verificato a Torvaianica, sul litorale romano, dove un altro uomo di circa 50 anni ha accusato difficoltà mentre si trovava in mare e tentava di rientrare verso la riva. Lanciato l’allarme dai presenti in spiaggia, sono intervenuti bagnini e soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo essere stato riportato a riva.
In entrambi i casi saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
CRONACA
Schianto mortale tra Gaeta e Sperlonga, muore un centauro, grave la fidanzata
Un terribile incidente si è verificato ieri in nella tarda mattinata sulla strada Flacca tra Sperlonga e Gaeta. Per cause ancora da chiarire una moto è entrata in collisione con una macchina e ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 32 anni deceduto sul colpo per le gravissime ferite riportate. La donna a bordo della moto è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove, arrivata in condizioni disperate, è stata immediatamente sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.La donna è ora in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili . La Asl di latina in una nota ha ringraziato tutti gli operatori sanitari che hanno agito con estrema professionalità e grande tempestività, in un proficuo e notevole lavoro d’equipe che ha consentito il pieno controllo in una situazione delicata e ha coinvolto Chirurghi, Anestesisti, Medici della Rianimazione, Infermieri, Ferristi e Ausiliari che hanno interagito con il Centro Trasfusionale.Ferito anche il conducente della macchina, portato all’ospedale di Formia ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La Flacca è rimasta bloccata per ore
CRONACA
Droga, anabolizzanti e steroidi nel locale a San Felice Circeo, licenza sospesa per 15 giorni
Sospensione la licenza con conseguente chiusura per 15 giorni, per un locale di San Felice Circeo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è stato emesso su proposta della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina, a seguito delle risultanze emerse nel corso di un controllo effettuato il 26 giugno scorso dal personale del Commissariato di P.S. di Terracina, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno e della Polizia Locale di San Felice Circeo. Nel corso dell’attività ispettiva, il cane antidroga “Odina” ha segnalato con insistenza un’area interna del locale. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente di diversa natura, un bilancino di precisione e numerose confezioni di medicinali anabolizzanti e steroidi detenuti in assenza di idonea prescrizione medica. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.
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