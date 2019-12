Napul’è: al Teatro Moderno di Latina l’ omaggio ai grandi artisti partenopei

LATINA – Da un’idea del direttore artistico Rodolfo De Maio, sabato 21 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Moderno, via Sisto V a Latina, torna a grande richiesta, dopo il debutto del 2017, lo spettacolo diretto da Simona Serino ‘Napul’è’, performance artistica che rende omaggio ai grandi artisti partenopei. Due ore di musica, danza e teatro che divertono ed emozionano lo spettatore con grande spontaneità interpretativa di tutti gli allievi protagonisti, capaci di coinvolgere il pubblico di una sorta di amarcord che spazia da Sophia Loren a Massimo Troisi, da Edoardo De Crescenzo all’intramontabile Eduardo De Filippo, passando per Armando Cafaro, attore, autore e regista teatrale napoletano a cui la città di Latina ha intitolato l’ex Teatro Ridotto all’indomani della sua precoce scomparsa del 2003. Il tutto accompagnato dalle caratteristiche melodie che tanto raccontano della città del Vesuvio, a partire dal grande Pino Daniele.

“Napul’è è il risultato di un lavoro di squadra nato dalla collaborazione con il Laboratorio teatrale PALCO 19 di Simona Serino, che funziona perché basato sul rispetto dei ruoli, delle professionalità e delle sensibilità, tutte impegnate nel raggiungimento dell’obiettivo finale: un bello spettacolo – così Rodolfo De Maio, direttore artistico della scuola di danza Tersicore, la più longeva di Latina -. Ringrazio sempre con profondo affetto e stima tutti coloro che rendono possibile questi traguardi. Mio figlio Massimo che cura l’organizzazione, mia moglie Daniela, costumista e punto di riferimento per tutte le allieve di danza e le loro famiglie, e soprattutto lo staff delle insegnanti e coreografe: Silvia Bachini, Stefania Coluzzi, Lele, Daniela Pecchia, Francesca Spaziani e per il Tango Marco Petricca.”

“L’allestimento, l’adattamento dei testi e la regia di uno spettacolo che coniuga l’arte coreutica a quella della recitazione è stato un lavoro direi naturale – aggiunge Simona Serino – perché è scaturito dal mio percorso personale e dalla sinergia con Tersicore che è stata fin da subito gratificante e spontanea. Con Rodolfo non abbiamo neanche discusso sulla scaletta poiché avevamo la stessa idea di spettacolo, addirittura avevamo scelto gli stessi pezzi, sia musicali sia teatrali. Quando si verifica questa intesa, il lavoro diventa un vero piacere. Ringrazio i miei allievi e il gruppo de “I MagnAttori” e in particolare la mia assistente Martina Dora Sanguigni, che sempre mi supporta e mi sopporta.”

Palco 19 è reduce dalla finale dello STEP Festival di Lariano, dove con Il Piccolo Principe del corso Young si è piazzata tra i primi 3 spettacoli a livello regionale, e con il gruppo senior degli “Attoristi anonimi” ha supportato il Consultorio Diocesano con una performance contro la violenza di genere, e al Teatro Ponchielli con una performance sul tema, per sostenere la UILT e il suo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza. E da gennaio nuovi progetti in allestimento.