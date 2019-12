“XMAS Dance Festival” a Cisterna: Boschini vince il premio Desirée Mariottini

CISTERNA – Chiusa la prima edizione della manifestazione “XMAS Dance Festival” con numeri da record, più di 600 i giovani che hanno preso parte alla manifestazione, 250 i ragazzi che hanno partecipato agli stage, 35 le scuole coinvolte, 47 i gruppi e 15 i solisti che hanno partecipato al concorso provenienti da Ravenna, Novara, Senigallia, Milano, Roma e provincia, Napoli, Catanzaro, Taranto, Milano e ovviamente, Latina. 13 le categorie in gara, diverse per disciplina e specialità, 39 i premi assegnati (i primi tre per ogni categoria), 50 le borse di studio.

Vincitore assoluto del premio intitolato a Desirée Mariottini, rivolto al talento più meritevole della manifestazione, Giovanni Boschini proveniente da Officina della Danza By Planet Fitness a Senigallia, in provincia di Ancona. XMAS Dance Festival, il contest Nazionale di danza, è stato organizzato da Simone Finotti, Consuelo Ziroli e Roberta di Giovanni con il patrocino del Comune di Cisterna di Latina e la collaborazione dell’Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (Opes). Nella due giorni, nel Palazzetto dello Sport di San Valentino di Cisterna, si sono avvicendati sette fra i più popolari coreografi del momento che hanno giudicato i ragazzi non lesinando consigli e “dritte” per i futuri artisti. Molte le borse di studio assegnate che consentiranno ai giovani talenti di confrontarsi con altre realtà e tecniche. Nel contest anche il premio intitolato a Desirée Mariottini comprendete Una borsa di Studio Parziale per lo stage L.A. Dance Italy organizzato dal famoso ballerino Santo Giuliano, della durata di 3 settimane a Los Angeles, premio messo in palio da Santo Giuliano. E da una Borsa di Studio Integrale presso la Pineapple Dance Studios di Londra, messa in palio dagli Organizzatori in collaborazione con Costruttori di sogni Agenzia Viaggi e di Back Stage Forniture per la danza. “Ringrazio Barbara Mariottini, la mamma di Desirée, che conosco da quasi 20 anni, dai tempi della scuola, quando eravamo ragazzi e spensierati. Insieme abbiamo deciso di istituire questo premio perché a Desirée piaceva la musica e ballare, studiava Break Dance nella scuola FITDANCE 2001, storica realtà del territorio – ha affermato Simone Finotti, uno degli organizzatori del XMAS Dance Festival – Non conoscevo Desirée, ma come padre e, uomo, cresciuto a Cisterna, per me era un dovere ricordarla attraverso la gioia di una manifestazione così”. Il premio: Desirée Mariottini “Che i sogni non vengano strappati a nessuno prima del tempo” consentirà a Giovanni Boschini di volare a Los Angeles e a Londra per realizzare il suo sogno di danzatore. “Il premio è stato reso ufficiale dall’amministrazione comunale – ha aggiunto Simone Finotti – voglio ringraziare la dott.ssa Angela Coluzzi e l’assessore ai Servizi Sociali e alle Attività Produttive Federica Felicetti per aver reso possibile la realizzazione di un sogno”. Le parole di Barbara, alla consegna del premio, e gli occhi di nonna Patrizia hanno commosso tutti. Spiegando così come da dove nasce questo premio e questo festival. “Il viaggio terreno di Desirèe è finito troppo presto. Ma i ragazzi che si sono aggiudicati i premi, porteranno con loro anche un pezzetto del suo sogno. Con la speranza che trasformino questo mondo in un posto migliore” – ha detto mamma Barbara consegnando i premi. Gli altri vincitori si formeranno in numerose Scuole Nazionali dove acquisiranno delle nuove tecniche che gli permetteranno di essere più competitivi nella loro carriera da danzatori. Per tutti gli altri l’appuntamento è gia in programma per il prossimo anno.