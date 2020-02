Floricoltori pontini niente fiera a Milano, annullata Myplant&Garden

LATINA – Doveva essere una fiera speciale per i floricoltori pontini, Myplant&Garden 2020 in programma dal 26 al 28 febbraio a Milano Rho, ma il nuovo coronavirus ha fatto saltare i piani In apertura del salone più fiorito, vero kolossal italiano, una sorta di serra gigante (45.000 mq), la Camera di Commercio di Latina avrebbe dovuto presentare nel suo stand al padiglione 20, dove erano ospitate 13 aziende, il marchio territoriale identificativo del settore, già depositato, e preludio a una rete che si sta cercando di mettere insieme.

Tutto saltato anche per gli altri espositori pontini, importanti aziende florovivaistiche, che da anni frequentano l’appuntamento di settore e anche quest’anno avevano deciso di mettersi in vetrina con un proprio stand.

Il Lazio avrebbe dovuto essere rappresentato in tutto da 54 espositori.