Mattarella e Conte all’Assemblea di Unindustria Lazio

LATINA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente all’Assemblea Generale di Unindustria, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro dell’Opera di Roma che verterà sui temi messi al centro dal presidente Filippo Tortoriello: le infrastrutture, la burocrazia, il rischio demografico, l’impegno per i giovani, le ambizioni per lo sviluppo del Lazio. In apertura dei lavori parleranno la Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A seguire gli interventi del Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello e del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. L’Assemblea si concluderà con l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Prevista la partecipazione di oltre 1200 imprenditori, in rappresentanza dell’economia nazionale e regionale, i vertici delle principali multinazionali presenti sul territorio e dei più grandi gruppi industriali italiani.