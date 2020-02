Tiziano Ferro sulla panchina di XDono: “Orgoglioso latinense”

LATINA – Casa è dove il cuore risiede. Famiglia è dove fiorisce l’amore. Alla mia città, e alla mia gente. Grazie per l’abbraccio enorme. Orgoglioso latinense. Con questa frase, Tiziano Ferro che ha appena festeggiato a Latina il suo 40° compleanno nella sua nuova casa in centro città, si congeda dai luoghi del cuore per tornare a casa dal marito Viktor. La foto pubblicata sui social che lo ritrae in splendida forma e dimagrito è stata scattata ai Giardinetti nel luogo che ha ispirato il suo primo successo XDono.