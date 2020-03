Coronavirus, viola il Dpcm, 26 enne finisce in carcere a Latina

LATINA – Era affidato ai servizi sociali ora è in carcere un 26 enne di Latina arrestato dai carabinieri della stazione locale e della sezione operativa dopo aver violato il Dpcm che prevede le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus. La misura dell’affidamento al servizio sociale emessa dall’ufficio sorveglianza di Roma nei confronti del giovane è stata infatti revocata dopo che il 19 marzo è stato sorpreso alla guida di un motorino e non si è fermato all’alt dei militari che stavano operando i dovuti controlli. L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità riferiti proprio ai dpcm del 09 e 11 marzo ha comportato la misura più drastica.