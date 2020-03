Coronavirus, altri 10 casi: Latina è a 56, nessun nuovo caso a Fondi. 273 i totali

LATINA – Rallenta la crescita di casi di contagio da Coronavirus e oggi sono dieci in più i nuovi positivi, di cui 7 hanno avuto bisogno del ricovero. Nessun caso a Fondi che resta a 63 totali, mentre Latina cresce ancora e con tre nuovi positivi arriva a 56.

Non si fermano i contagi accertati nemmeno a Terracina che ne registra altri tre, uno a Cisterna, Maenza, Itri e Cori per un totale di 237 casi totali di cui 212 in carico alla Asl di Latina tra ospedali del territorio e del Lazio e isolamento fiduciario a casa.

Restano 15 i pazienti negativizzati e sono complessivamente 1.797 le persone in isolamento domiciliare, mentre salgono oltre i duemila (2.153) le persone che hanno terminato il periodo di isolamento senza che sia stata rilevata sintomatologia sospetta.

Dei 106 ricoverati 12 pazienti sono allo Spallanzani, mentre 90 si trovano nelle strutture pontine: sei sono i più gravi ricoverati nella Terapia Intensiva del Goretti; tutti occupati i posti letto Covid dell’unità di Malattie Infettive dello stesso ospedale dove si trovano 21 pazienti. Nei nuovi reparti attrezzati Covid, al Dono Svizzero di Formia e al Don Di Liegro di Gaeta vengono assistiti gli altri 63. Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.