Morto un operaio a Sermoneta

LATINA – Dramma questa mattina in un’azienda di Sermoneta dove un operaio è morto schiacciato. La conferma arriva dal UGL.

“L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia di Renato Mercuri, morto sul lavoro questa mattina presso la società Ideal Cart a Sermoneta, schiacciato tra due bobine. È una ennesima tragedia inaccettabile, per cui servono misure più drastiche per implementare una maggiore cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, soprattutto dove il rischio di infortuni è più alto. In un momento come quello che l’Italia sta attraversando a causa dell’emergenza Covid-19, non si può continuare a morire nei luoghi di lavoro, urge più formazione per i dipendenti e maggiori controlli, hanno detto in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Ivan Vento, Segretario UGL Chimici di Latina, in merito alla morte dell”un operaio di 53 anni.