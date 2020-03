Oggi tampone per Maria Grazia Ciolfi, la radiologa in quarantena a Latina

LATINA – Al decimo giorno di quarantena, in isolamento domiciliare vero, senza vedere nessuno, nemmeno figli e marito, la radiologa dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Maria Grazia Ciolfi ha ricevuto oggi la visita a casa degli infermieri per l’esecuzione del tampone. Dopo essere venuta in contatto con il paziente n.1 di Latina, il cinquantenne ricoverato alla Spallanzani, se il test sarà negativo potrà tornare al lavoro anche prima della fine della quarantena come dispone il decreto del Governo. Il personale sanitario tutto, in questi giorni è sotto pressione e servono rinforzi.