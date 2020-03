Coronavirus, sette donne di Latina bloccate in Marocco, il video appello

LATINA – Sono partite da Latina i primi di marzo quando non c’erano restrizioni o rischi segnalati dalla Farnesina, ora non riescono a tornare dal Marocco sette donne di Latina che lanciano un appello da Marrakech dove sono bloccate. Non hanno possibilità di tornare a casa perché la compagnia Ryanair ha cancellato i voli. “Ci siamo rivolte a tutte le compagnie aeree, ma nessuno ci dà assistenza, e la Farnesina ci dice che non è un’agenzia di viaggio, chiediamo aiuto”, dicono in questo messaggio.