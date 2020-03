Coronavirus, il videomessaggio dello scienziato di Latina Italo Tempera

LATINA – Dopo i video messaggi di Tiziano Ferro e Ennio Tasciotti, arriva quello registrato per il Comune da Italo Tempera, virologo molecolare che spiega: “Per sconfiggere il coronavirus ciascuno deve dare il meglio di sé. Ogni giorno che passate a casa è un giorno in meno che ha il virus per diffondersi. Tutti insieme possiamo vincere”.