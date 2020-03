Oroscopo del giorno 05 Marzo 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi sentirete in sintonia con il partner ed insieme inizierete a sviluppare progetti a lungo termine. I single avranno bisogno di stabilità emotiva ed agiranno di conseguenza. A lavoro la giornata sarà particolarmente produttiva: sarete in grado di completare molte attività rimaste in sospeso e sarete pronti a guardare verso il futuro. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale porta energia positiva e sta a voi farne buon uso: rivedete le vostre abitudini e cercate di eliminare quelle più negative.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed illumina i vostri pensieri. Sentimentalmente, in coppia, tutto dovrebbe andare per il meglio: il partner sarà molto attento e ricettivo. Single: è arrivato il momento di smettere di essere così repressi e di godervi la vita, perché l’amore è a portata di mano. Professionalmente, l’atmosfera generale è piacevole: sarete efficaci e motivati abbastanza da concludere soddisfati la giornata. Per quanto riguarda la salute sarete molto energici: canalizzate le vostre risorse e gestitele con saggezza. Sarebbe un peccato non concentrarvi sulle attività che vi piacciono.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia l’atmosfera sarà piacevole: passerete dei momenti dolci insieme al partner e nulla riuscirà a minare la vostra felicità. Single: l’aspetto astrale è favorevole ai nuovi incontri, anche se siete ancora titubanti. Dal punto di vista professionale, il vostro spirito creativo prenderà il sopravento: non esiterete a rivedere completamente il solito modo di lavorare e sarete molto più produttivi. Le iniziative pagheranno per i più ambiziosi, soprattutto per coloro che intendono riqualificarsi. La salute è nella norma, e per coloro che seguono qualche cura, il trattamento attuale sarà molto efficace e potrebbero anche scoprire nuove terapie in futuro.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno e potrebbe influire negativamente sul vostro comportamento. In coppia sarete molto freddi e distanti causando rimproveri da parte del partner: provate a spiegare il motivo per non peggiorare la situazione. Single: se restate sulla difensiva, la vostra posizione non migliorerà troppo presto. A lavoro potreste dover affrontare alcune persone malintenzionate: cercate di mantenere la calma ed eviterete qualche conflitto. Per quanto riguarda la salute, è necessario alleviare le tensioni: riposate la mente e concedetevi del tempo solo per voi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno e porta un po’ di novità. Sentimentalmente, in coppia riuscirete a mettere un tocco di originalità al vostro rapporto così da sconfiggere la routine. Single: riuscirete a sedurre grazie al vostro fascino e al vostro umorismo. Questo giorno potrebbe essere impreziosito dalla fantasia. Professionalmente, pensate fuori dagli schemi e mettete la vostra immaginazione all’opera nel migliore dei modi: probabilmente incontrerete contatti influenti con i quali vedrete i vostri progetti materializzarsi. La salute è molto buona: il corpo e la mente sembrano aver trovato un certo equilibrio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete più inclini ad ascoltare i desideri del partner, tuttavia, piccole gelosie non sono escluse. Single: se sognate di condividere il vostro tempo con una persona che già conoscete dovreste agire invece di fantasticare, ci sono buone possibilità che il sentimento sia reciproco. A lavoro dovreste cercare di rimanere calmi anche se qualcuno causerà un ritardo nei vostri piani: alla fine tutto si risolverà senza grossi problemi. Per quanto riguarda la salute, tutto sembra nella normalità, a meno che non abbiate ceduto troppo alle tentazioni ultimamente: se è il caso, riposate ed idratatevi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e promuove la comunicazione. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cogliere l’opportunità per parlare e risolvere le solite lamentele del partner. Per i single è possibile che una situazione alquanto ambigua sia risolta molto positivamente. A lavoro dovreste ricevere una buona notizia: potrebbe trattarsi di firmare un contratto, di un progetto finalmente accettato o di un aggiornamento professionale. Sarà una novità che vi darà la possibilità di rilassarvi per un po’ di tempo. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore, tuttavia dovreste costringervi a fare delle pause per riposare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno ed indica che è arrivato il momento di cambiare alcune abitudini. In coppia dovreste prendervi del tempo solo per voi e più tardi, in serata, l’avvicinamento al partner sarà delizioso. Single: siete troppo indipendenti e le altre persone potrebbero capire male il vostro atteggiamento. A lavoro, l’aspetto astrale fa crescere la vostra creatività e sarete molto ispirati, tuttavia cercate di collaborare con i colleghi per evitare domande ed obiezioni. La salute è abbastanza buona ma dovreste cercare di eliminare o diminuire le vostre dipendenze.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno ed intensifica la passionalità. In coppia riuscirete a calmare le acque grazie al vostro atteggiamento molto affettuoso. I single saranno di buon umore e cercheranno la compagnia delle persone più positive e divertenti. A lavoro, la vostra coscienza professionale vi farà guadagnare lodi ben meritate e sarete ancora più motivati ad andare avanti con i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute godete di ottimo morale e se potete fare qualche attività fisica non esitate nemmeno un attimo.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e dovrebbe rendervi più sereni. Sentimentalmente, in coppia, deciderete di lasciare un po’ più di spazio al partner e ne avrete solo da guadagnare. I single saranno più ottimisti e scopriranno che è ancora più efficace promuovere la conversazione. Professionalmente, se state aspettando qualche notizia che sembra non arrivare, non vi preoccupate, non tarderà troppo. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale aumenta le vostre energie e potreste pensare di dedicare un po’ di tempo ai vostri sport preferiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in congiunzione con Venere nel vostro segno e porta un’ondata di romanticismo. In coppia spenderete il vostro tempo in coccole e momenti intimi. I single saranno pronti ad esprimere i loro sentimenti senza aver paura di nulla. Professionalmente la giornata è molto favorevole per coloro che cercano un nuovo lavoro: osate di più e rivedete le vostre competenze. Per gli altri, la giornata dovrebbe scorrere senza reali problemi. La salute è migliorata: vi sentite meno stressati ed avete voglia di recuperare un po’ sopratutto fisicamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno ed annuncia una bella giornata. In coppia farete di tutto per esprimere il vostro amore: i momenti che trascorrerete insieme al partner vi faranno sentire molto più sicuri. I single potrebbero incontrare una persona che non vedono da tempo e, questa volta, non perderanno l’opportunità di andare oltre. A lavoro, i rapporti professionali sono costruttivi e sarete più ottimisti grazie al supporto offerto dai vostri collaboratori. Per quanto riguarda il benessere questo aspetto astrale dovrebbe aiutarvi a guadagnare energia o a prendere decisioni più salutari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.