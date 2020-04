Cisterna, 25enne positivo al coronavirus esce di casa: denunciato

CISTERNA DI LATINA – Positivo al Covid-19 è stato sorpreso dalla Polizia Locale un ragazzo 25 anni di Cisterna che violando l’obbligo di restare a casa in isolamento, aveva preso l’auto e era in giro per la città. E’ successo durante l’attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento del virus, quando i vigili sono andati nella frazione di Le Castella per verificare che i componenti del nucleo familiare posto in isolamento si trovassero, come prescritto, nella propria abitazione. Così, arrivati sul posto contattavano telefonicamente la famiglia – composta da marito e moglie non positivi al Covid-19 e due figli, di cui uno positivo – che riferiva di essere tutta riunita all’interno della casa. Peccato che proprio il giovane positivo al virus stesse rientrando in quel momento alla guida della propria auto

Identificato il ragazzo è stato denunciato per non aver rispettato gli obblighi imposti dall’autorità sanitaria (art. 260 del Regio Decreto 1265/1934) e alla comunicazione all’Azienda Sanitaria per l’attivazione delle procedure di propria competenza.

“Quanto accaduto costituisce grave incoscienza da parte dell’uomo che, in spregio al comune sentimento di rispetto, ha rischiato di contagiare altre persone – ha commentato il Comandante De Michelis –. Si ricordano gli obblighi di permanere presso la propria abitazione in primo luogo per i soggetti dichiarati positivi che rischiano una denuncia penale e per quanti, pure se non positivi devono permanere in casa per il solo fatto di aver avuto contatti con soggetti positivi. L’impegno profuso dalla Polizia Locale continua come dall’inizio dell’emergenza raccomandando la collaborazione di tutti i cittadini al rispetto delle regole. Solo in questo modo si potranno evitare ulteriori contagi”.