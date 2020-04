Latina, nessun contagio nelle ultime 24 ore: “Ottimo segnale, ma è presto per dire che è finita”

LATINA – Per la prima volta nessun contagio a Latina e provincia. E’ il dato che emerge dai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ufficializzato con il bollettino di oggi pubblicato dalla Asl. A distanza di un mese e mezzo dal primo caso pontino, la curva si azzera: “Il dato, estremamente buono, va letto con la massima attenzione, anche perché già oggi sappiamo di nuovi positivi. Ieri abbiamo fatto meno tamponi per un problema tecnico, sono stati 140 rispetto ai quasi trecento che stiamo facendo tutti i giorni e questo va considerato”, spiega il dg Giorgio Casati.

LINK CONOSCIUTI E NESSUN NUOVO CLUSTER – Gli spunti positivi sono piuttosto quelli che derivano da una lettura complessiva dei numeri. “Il dato che maggiormente tranquillizza è che nell’ultimo mese abbiamo avuto circa l’80% nei nuovi positivi gestiti a domicilio e il 20% scarso in regime di ricovero. E’ l’evidenza che stiamo lavorando bene sul territorio, ricostruendo il link epidemiologico e cogliendo tutte le posizioni di positività – aggiunge Casati – Abbiamo prevalentemente situazioni di tipo familiare e in qualche caso lavorativo, come la Gelit a Cori. La situazione in questo momento non è preoccupante ed è sotto controllo”.

PRESTO I CONTAGIATI ISOLATI IN ALBERGO – Il punto è come evitare che i familiari di un paziente positivo vengano contagiati e una soluzione è già stata individuata. “La cosa che dobbiamo cercare di fare è trasferire i nuovi positivi che non devono essere ricoverati in ospedale, nelle strutture alberghiere che abbiamo individuato. Lì potranno essere monitorati e curati con farmaci evitando che trasferiscano il virus ai familiari, è un passaggio molto importante”.

I DECESSI – Resta il numero dei decessi, 22 in tutto, che nelle ultime ore è cresciuto. “I pazienti deceduti erano entrambi ricoverati da circa un mese, il secondo addirittura dal 16 marzo. Quando la degenza è così lunga c’è sempre anche una difficoltà del paziente a rispondere alle cure. Nonostante la drammaticità, perché anche il singolo decesso è una sconfitta per la medicina, il nostro dato si attesta intorno al 4%, ed è più basso della media nazionale e anche di quella della nostra regione”.

ORA GLI ESAMI SIEROLOGICI – Quanto alla mappatura, dovrebbe essere questione di ore l’ok della Regione Lazio ai test sierologici con prelievo venoso: “Questo ci permetterà conoscere ancora meglio la situazione. Probabilmente emergeranno situazioni di positività più importanti di quelle che abbiamo registrato in questi ultimi giorni, ma questo non deve preoccupare come invece dovrebbe essere nel caso della creazione di un nuovo cluster, che fortunatamente in questo momento non abbiamo”.

Se le cose sono andate bene è perché ognuno ha fatto la sua parte. “Il merito è dei sindaci, dei cittadini e delle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo e a loro va un ringraziamento ampio. Anche noi stiamo facendo la nostra parte, tutti i giorni”, conclude Casati.

I DATI – Ad oggi il totale dei positivi è di 471. I pazienti ricoverati sono 66, 159 i guariti e 22 i decessi. I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono due. Complessivamente, sono 679 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 7.016 persone hanno terminato il periodo di isolamento.