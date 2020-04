Coronavirus, 17 nuovi positivi a Latina e provincia

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 17 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (6), Latina (4),Formia (3),Sermoneta(2), Minturno (1), Mondragone (1). Non si sono registrati nuovi decessi. I casi positivi salgono così a 341 de quali 112 ospedalizzati e 36 guariti

Crescono i gravi nell’unità di Terapia Intensiva del Goretti che oggi sono 6, l’unità di Malattie Infettive del Goretti neospita 19. In altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta ci sono 71 contagiati. 12 i pazienti ricoverati allo Spallanzani mentre quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

Complessivamente, sono 1.950 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.265 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl torna a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza) oltre che quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.