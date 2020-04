Fondi, a spasso con il coniglio, denunciato

FONDI – Teneva i n braccio un grosso coniglio e quando la polizia lo ha fermato nel centro di Fondi, città che più delle altre viene tenuta sotto sorveglianza per i casi di coronavirus verificatisi, ha detto che faceva fare una passeggiata al proprio animale domestico. Un cittadino extracomunitario che risiede nella città del sud pontino è stato denunciato per violazione del D.P.C.M. e dall’ordinanza della Regione Lazio con i quali sono state introdotte stringenti misure per il contenimento e gestione dell’emergenza in atto. Il caso non rientra tra quelli previsti dalla normativa, gli operatori di polizia hanno identificato e contravvenzionato l’uomo per inosservanza delle disposizioni vigenti.