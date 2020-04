Certificato pazzo, l’inchiesta del Nas di Latina prosegue: altre 36 denunce

LATINA – Trentasei persone sono state denunciate nel prosieguo delle indagini dell’inchiesta Certificato pazzo. E’ l’appendice dell’operazione scattata il 10 dicembre scorso quando furono eseguite undici ordinanze di custodia cautelare e altrettanti decreti di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, e al deferimento in stato di libertà di altre 70 persone.

Le ulteriori indagini coordinate da procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto Giuseppe Miliano della Procura di Latina hanno consentito di accertare e cristallizzare le posizioni di chi ha utilizzato certificazioni psichiatriche false rilasciate da un dirigente medico psichiatra in servizio presso il Centro di salute mentale della ASL di Fondi, già arrestato a dicembre per corruzione. I certificati venivano presentati alle commissioni medico legali della ASL, dell’I.N.P.S., o ai consulenti tecnici nominati dai tribunali del lavoro e dai tribunali di sorveglianza per ottenere benefici non spettanti destinati alle persone portatrici di handicap, oppure per il differimento della pena detentiva in corso.

I reati contestati alle 36 persone individuate sono frode processuale, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità Giudiziaria o alla Corte Penale Internazionale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiali in atti pubblici, uso di atto falso e errore determinato dall’altrui inganno.

Le indagini proseguono e altre posizioni sono al vaglio degli investigatori e della Procura della Repubblica di Latina. Anche l’INPS sta provvedendo agli accertamenti di sua competenza.