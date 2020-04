Pasqua, Coletta: «Non è un’occasione di incontro. Confido nella Latina che ha fatto squadra»

Il sindaco ha annunciato controlli serrati per domenica e lunedì. “Il Centro operativo comunale ha anche autorizzato una delle nostre associazioni di Protezione Civile, “Città di Latina”, ad effettuare il sorvolo del nostro territorio attraverso l’uso di droni. I volontari opereranno in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale per la trasmissione delle immagini e il COC sta predisponendo le modalità affinché questo supporto alla sicurezza dei cittadini possa protrarsi oltre questa prima ma significativa occasione. Fino ad oggi la città di Latina si è comportata in maniera egregia in questa emergenza, sono consapevole che è dura continuare a rimanere a casa ma è nostro dovere fare tutto ciò che è necessario per contrastare il diffondersi del virus. Non allentiamo la presa, perché più oggi rispetteremo le regole e prima usciremo da questa emergenza che ci sta mettendo a dura prova anche dal punto di vista sociale ed economico”, ha concluso Coletta augurando ai cittadini una serena Pasqua.