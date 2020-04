Incidente mortale ad Aprilia sulla Nettunense, muore un quarantenne

APRILIA – Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 5.40, nel Comune di Aprilia in via Nettunense dove si sono scontrate un’utilitaria e un autocisterna per il trasporto di idrocarburi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dell’auto dalle lamiere. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un 40enne. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.